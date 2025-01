El govern espanyol tanca un acord amb Junts per a un nou decret amb les principals mesures de l'escut social

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol i Junts han tancat finalment un acord per a l'aprovació d'un decret que recuperi l'actualització de les pensions i les principals mesures socials que van decaure la setmana passada. El decret també inclou les bonificacions al transport i la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables amb una reparació de l'Estat als propietaris, entre altres. L'entesa ha arribat un extremis després que la Moncloa hagi allargat la celebració del Consell de Ministres. L'executiu demanava a Junts algun tipus de garantia per evitar una nova derrota parlamentària d'aquí un mes, quan el nou decret s'ha de convalidar al Congrés.

Per fer possible l'acord i donar més marge de temps a la negociació, aquest dimarts l'executiu ha decidit invertir l'ordre de les reunions que havia de celebrar aquest dimarts i situar en primer lloc la del Consell de Seguretat Nacional per, després, convocar el Consell de Ministres. L'entesa ha arribat a última hora i després de dies de negociació.

De fet, poques hores abans de l'acord, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha emplaçat l'executiu espanyol a aprovar un decret aquest mateix dimarts amb les mesures "urgents" com la revaloració de les pensions, el descompte al transport i les ajudes a la dana.

Aquest dilluns, la Moncloa ja assenyalava la voluntat de trobar algun tipus d'entesa amb Junts per abans d'aprovar el decret. "Potser no poden dir un sí rotund, però cal tenir algun tipus de garantia abans de portar-ho al Consell de Ministres", apuntaven aquestes fonts.

Paral·lelament, el Senat ha aprovat una moció del PP que instava el govern espanyol a aprovar "urgentment" les principals mesures del decret per separat.

L'executiu ha cedit parcialment a les peticions de Junts, que va justificar el seu 'no' de la setmana passada pel fet que el decret incorporava mesures que no compartien.

El president del govern espanyol va defensar la necessitat d'aprovar el conjunt de les mesures, i la ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, va incidir aquest dilluns en el fet que "la protecció social no es trosseja".

Finalment, però, la Moncloa ha optat per incloure al nou decret algunes de les principals mesures que van decaure la setmana passada, però no totes.