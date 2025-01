L'Antiga Massana de Barcelona, desallotjada amb 5 detinguts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc persones van ser detingudes i 19 agents dels Mossos d’Esquadra van resultar ferits de caràcter lleu en les protestes desencadenades arran del desallotjament de la coneguda com Antiga Massana, ubicada al barri del Raval de Barcelona. L’edifici, propietat de l’ajuntament de Barcelona, estava okupat des de l’any 2020 per entitats que organitzaven activitats socials i culturals per als veïns del barri.

Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra van desplegar un ampli dispositiu a primera hora del matí per desallotjar el centre. Allà els esperava un grup d’uns 250 manifestants que protestaven contra el desallotjament. Durant el procés es van produir moments de tensió entre els agents i els concentrats, que van acabar amb càrregues policials quan un grup va intentar traspassar el cordó policial.

La portaveu de l’Antiga Massana i membre del sindicat Habitatge Socialista de Catalunya, Ariadna Garcia, va criticar el desallotjament, que comptava amb autorització judicial, segons l’ajuntament, i va acusar el govern municipal de “voler fer negoci amb un espai que beneficia el barri”.