Illa prorroga els pressupostos amb el suport d'ERC i els comuns

El ple del Parlament va convalidar ahir el decret llei per permetre al Govern de Salvador Illa que prorrogui els pressupostos. La iniciativa va tirar endavant gràcies als vots a favor del PSC, ERC i els comuns. Aquest decret autoritza l’Executiu a formalitzar operacions d’endeutament i concedir avals i garanties durant la pròrroga.

La consellera d’Economia, Alícia Romero, va defensar que el decret ha de servir perquè “no siguin els ciutadans qui pateixin la falta de pressupostos”. El decret també inclou l’actualització de l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya i una amnistia a vulnerables que han rebut pagaments indeguts de la Renda Garantida.

Salvador Illa apel·la a la responsabilitat de la resta de grups per conseguir uns nous comptes

Durant el debat, l’oposició va carregar contra la Generalitat per no haver aconseguit aprovar uns nous pressupostos i van recordar a Illa que governa en minoria parlamentària. El diputat de Junts Antoni Castellà va culpar l’“arrogància” d’Illa d’aquesta situació per haver promès que hi hauria pressupostos i no haver-los presentat al Parlament.

“Si no són capaços de negociar uns pressupostos, potser el més digne és que se’n vagi i que nosaltres agafem el relleu”, va reblar. I és que segons Castellà, sense nous comptes hi ha el “risc” de portar la Generalitat al “col·lapse”. Illa no perd l’esperança d’aconseguir uns nous comptes i va demanar “responsabilitat” a tots els grups per assolir-ho.

Per la seua part, el diputat d’ERC Albert Salvadó va defensar que el seu grup no negociarà els pressupostos sense que s’avanci en la sobirania fiscal.

El Parlament també va aprovar la proposició de llei per modificar la fiscalitat dels centres recreatius turístics que afectaran projectes com el Hard Rock, amb el suport de PSC, ERC, els comuns i la CUP. La proposició, que naix d’una iniciativa d’ERC i els comuns, manté els impostos actuals al joc i elimina la rebaixa fins al 10 per cent que es va aprovar el 2014.

El Govern es recolza en Junts per derogar les multes per la sequera

■ El ple del Parlament va avalar ahir també el decret del Govern que deroga el règim sancionador als municipis que excedeixin el límit de les dotacions màximes de consum d’aigua en fases de restriccions per sequera, malgrat el rebuig dels socis d’investidura, ERC i els comuns. A favor hi van votar el PSC, Junts, PP i el grup mixt.El fet que els socialistes unissin els seus vots als dels juntaires va disgustar en especial els comuns. El diputat dels morats David Cid va avisar el president Salvador Illa que no pot jugar a dos bandes i el va advertir dels perills de fer geometria variable a la cambra catalana. Així, “si es governa amb l’esquerra, es governa amb l’esquerra per a tot. No es buscarà després per a les ximpleries Junts per Catalunya”, va reblar Cid.