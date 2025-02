Alemanya es juga l'estabilitat política

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alemanya s’enfronta aquest diumenge a unes eleccions existencials per al futur del país, en el context d’un important avenç de la ultradreta, una economia que s’encamina al tercer any de recessió i enormes reptes geopolítics que han provocat una situació d’incertesa sense precedents en les últimes dècades. Partint dels sondejos després de l’últim debat televisat es dona per descomptat que el guanyador serà el candidat conservador, Friedrich Merz, però necessitarà un soci per poder governar. Descartada la ultradreta, segona a les enquestes, a causa del cordó sanitari, l’estabilitat del país rau en la possibilitat d’arribar a un compromís amb els socialdemòcrates del canceller Olaf Scholz o amb els Verds, dels quals separen els conservadors diferències fonamentals, per la qual cosa existeix un risc que la política alemanya entri en una espiral de bloqueig.