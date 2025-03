Atac aeri dels EUA sobre els houthis al Iemen amb més de trenta mortsVan respondre amb divuit míssils i drons

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Estats Units han portat a terme atacs aeris a “gran escala” contra posicions dels rebels xiïtes houthis del Iemen que es van saldar amb una trentena de morts i més d’un centenar de ferits, la majoria civils, en el primer atac a l’Orient Mitjà sota l’administració del president nord-americà, Donald Trump, per enviar un missatge a l’Iran. Trump va ser qui va ordenar aquesta acció militar que va qualificar de “decisiva i contundent” contra els houthis –recolzat per l’Iran i declarat grup terrorista pels EUA– després que aquest assegurés aquesta setmana que reprendrà les operacions militars al mar Roig i Aràbic contra vaixells israelians o vinculats.

Així, Donald Trump va indicar que va ordenar a les Forces Armades dels EUA aquesta maniobra per “posar fi” a les accions militars i l’amenaça contra la navegació internacional, prometent l’“infern” als “terroristes houthis”.

Per la seua part, els rebels xiïtes houthis van assegurar ahir que van llançar una operació militar dirigida contra un portaavions nord-americà i els seus vaixells de guerra al nord del mar Roig amb 18 míssils balístics i de creuer i un avió no tripulat.

Les operacions militars aèries dels Estats Units al Iemen es produeixen pocs dies després que els houthis asseguressin que reprendrien els atacs contra vaixells israelians o vinculats a l’Estat jueu si Israel no aixeca el setge a Gaza.

El moviment insurgent recolzat per l’Iran ha llançat centenars d’atacs contra Israel, així com contra la navegació comercial als mars Roig i Aràbic, des de l’esclat de la guerra a la Franja de Gaza el 7 d’octubre del 2023 en resposta a la matança de palestins per part de l’Estat jueu.