Trump i Putin acorden un alto el foc a Ucraïna en els atacs contra infraestructures energètiques

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de Rússia, Vladímir Putin, han acordat un alto el foc en els atacs contra infraestructures energètiques. És el resultat de la trucada que han mantingut aquest dimarts ambdós líders per negociar un principi d’acord de pau que posi fi a la guerra d’Ucraïna. Segons un comunicat de la Casa Blanca, Trump i Putin també han pactat iniciar negociacions “tècniques” per un alto el foc al mar Negre, així com per “un alto el foc total i una pau permanent”. Les converses es duran a terme a l’Orient Mitjà, segons ha informat el govern de Trump. “Els dos líders han coincidit que aquest conflicte ha d’acabar amb una pau duradora”, subratlla el comunicat de l’administració nord-americana.

"Ambdós presidents han acordat que el moviment cap a la pau començarà amb un alto el foc energètic i d'infraestrucutra, així com negociacions tècniques sobre la implementació d'un alto el foc marítim al mar Negre, un alto el foc total i una pau permanent", ha anunciat la Casa Blanca. Segons el text, les converses començaran de manera "immediata" a l'Orient Mitjà.