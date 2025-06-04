GENERALITAT
El Govern reestructura la cartera de Drets Socials
Després de la transformació de la DGAIA. Es creen setze unitats noves, com la direcció general de la Gent Gran
El Govern ha aprovat el decret d’estructura de la conselleria de Drets Socials i Inclusió, que inclou la transformació de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) presentada la setmana passada. Així, s’han creat 16 unitats noves, entre les quals destaca la direcció general de la Gent Gran i la nova estructura de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que substitueix la DGAIA però que té menys competències.
El nou decret inclou també reforços estructurals de la direcció general de Prestacions Socials i de la d’Autonomia Personal i Discapacitat. A més, el Govern manté el director de la DGAIA, José Muñoz Luque, com a nou director de la DGPPIA.
En el marc de la reforma del sistema d’atenció a la infància, la DGPPIA ha de comptar amb uns altres 37 professionals i la incorporació de 17 efectius nous en diferents unitats del departament. També es reforça l’estructura d’aquesta direcció amb noves unitats i resituant algunes tasques per guanyar en eficàcia. Hi haurà dos subdireccions, una de dedicada a la prevenció i una altra a la protecció. També hi haurà una oficina de control de gestió i una àrea de suport a la prevenció de nova creació.
Quant a la nova direcció general de la Gent Gran, serà l’encarregada de coordinar i desenvolupar les polítiques dirigides a aquest col·lectiu, en especial a aquelles que fan referència a la solitud no desitjada. Incorporarà els recursos de l’actual Oficina de la Gent Gran Activa i també desplegarà la futura llei de les persones grans.
Així mateix, el Govern va destacar que la nova organització vol reforçar l’estructura per fer front a les necessitats socials actuals i futures. A més, va explicar que s’han tingut en compte els canvis demogràfics i socials, com ara l’envelliment de la població, així com l’impacte de les eines tecnològiques per millorar l’atenció ciutadana.