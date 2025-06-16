SEGRE
Protecció Civil demana "molta prudència" per la intensificació de les tempestes: "seran intenses i locals"

Sánchez anuncia que compareixerà al Congrés i impulsarà una comissió d'investigació sobre el cas Koldo

Pressiona PP i Vox perquè presentin una moció de censura i descarta eleccions per "protegir" el govern "progressista"

Pedro Sánchez aquest dilluns a la reunió de la Comissió Executiva Federal del PSOE a la seu Ferraz.

Pedro Sánchez aquest dilluns a la reunió de la Comissió Executiva Federal del PSOE a la seu Ferraz.PSOE / via ACN

Lluís Serrano
Publicat per
agències 

Creat:

Actualitzat:

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre el cas Koldo i les derivades lligades al fins ara secretari d'organització del partit, Santos Cerdán. Després de reunir-se amb la cúpula de la formació, ha afegit que el PSOE impulsarà una comissió d'investigació sobre aquest tema a la cambra baixa. 

En una roda de premsa a la seu de Ferraz, ha tancat la porta a un avançament electoral i ha insistit que el PSOE és una "organització neta". Tanmateix, ha reptat al PP i a Vox –als que ha acusat de tenir casos de corrupció o finançament irregular– a presentar una moció de censura i ha dit que el seu deure és "protegir" el govern "progressista".

