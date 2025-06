Santos Cerdán ingressa a la presó de Soto del Real

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha ingressat aquest dilluns a tres quarts de cinc de la tarda a la presó de Soto del Real. Ha arribat al centre en una furgoneta de la Guàrdia Civil escortada per un cotxe no logotipat. El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança contra ell per la comissió de "suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències".

Ho ha fet després de la declaració de més d'una hora en què l'exnúmero tres del PSOE ha negat formar part de cap trama corrupta, ha apuntat que els àudios estan descontextualitzats, i s'ha presentat com a víctima d'una cacera de bruixes pel seu paper en les negociacions amb PNB i Bildu.