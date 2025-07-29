El Suprem desestima el recurs del fiscal general de l'Estat i el deixa a punt de judici per revelació de secrets
Els magistrats veuen indicis que podria haver remès a periodistes un correu de l'advocat de la parella d'Ayuso
El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos d'apel·lació de la fiscalia i del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i ha decidit majoritàriament que els indicis recollits durant la instrucció per la presumpta comissió d'un delicte de revelació de secrets en el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso són suficients perquè es pugui formular acusació pels fets investigats. Ha decidit també, aquesta vegada per unanimitat, acordar el sobreseïment i l'arxivament de les actuacions respecte de Pilar Rodríguez, fiscal en cap de Madrid, per considerar que els indicis acumulats durant la instrucció són insuficients per formular acusació, apreciant que en la seva actuació no hi va haver indicis de la comissió de delicte.
En un llarg vot particular, el magistrat Andrés Palomo creu que s'hauria d'arxivar la causa també per a García Ortiz, en considerar que no hi ha prou indicis contra el fiscal general que fos ell qui enviés a diversos periodistes un correu electrònic que l'advocat de la parella d'Ayuso va remetre a la fiscalia per buscar un pacte admetent delictes fiscals.