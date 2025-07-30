Un terratrèmol de 8,8 a Kamtxatka activa alertes de tsunami al Pacífic
El sisme, el més potent a la regió russa des de 1952, ha provocat evacuacions massives i onades de fins a 4 metres. Les costes del Japó, Hawaii i Llatinoamèrica segueixen en alerta
Un potent terratrèmol de magnitud 8,8 davant les costes del sud de la península russa de Kamtxatka va desencadenar aquest dimecres alertes de tsunami a diversos països del Pacífic. El Japó, els territoris nord-americans de Hawaii i Alaska, el Canadà i diferents països llatinoamericans romanen en alerta davant la possible arribada d'onades de diversa intensitat. Segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS), l'epicentre del sisme es va localitzar a 18,2 quilòmetres de profunditat sobre el llit marí.
El terratrèmol de Kamxatka, el vuitè de més magnitud registrat al món
El moviment sísmic, registrat a les 8:25 hora local japonesa (23:25 GMT de dimarts), ha estat catalogat com el més potent a la regió de l'Extrem Orient rus des de 1952, segons ha informat el Servei Geofísic Unificat de l'Acadèmia de Ciències de Rússia. Els serveis d'emergència russos ja han detectat onades de 3-4 metres d'alçada a les costes del sud-est de Kamtxatka, mentre que quatre grans onades han inundat les costes de l'illa Paramushir, a les Kurils del nord, avançant la primera d'elles fins a 200 metres terra endins.
Impacte i danys al territori rus
Després del terratrèmol van començar a circular imatges a les xarxes socials de danys estructurals en localitats de Kamtxatka, incloent-hi l'esfondrament parcial d'una guarderia al Krai de Kamtxatka. El governador de la regió, Vladímir Sólodov, va confirmar a Telegram la magnitud històrica de l'esdeveniment: "Aquest ha estat el major terratrèmol en tot el període d'observacions. La magnitud ha estat 8,8. S'esperen rèpliques periòdiques". Segons els experts, ja s'han produït més de 30 rèpliques d'entre 2 i 5 de magnitud a la península.
Les autoritats russes han evacuat unes 2.700 persones a l'arxipèlag de les Kurils, inclosos 600 nens. A Kamtxatka també va ser evacuat un campament de surfistes per l'alerta de tsunami. Les successives onades han causat danys en la infraestructura del port de Sévero-Kurilsk, tot i que de moment no s'han reportat víctimes.
El Japó en alerta màxima
Al Japó, les autoritats han constatat l'arribada d'un tsunami de fins a 40 centímetres a l'illa de Hokkaido, al nord del país. Les primeres onades van arribar a la ciutat de Hanasaki, a Nemuro, a les 10:30 hora local (01:30 GMT), mentre que a les localitats de Hamanaka, el port de Kushiro i Ako s'han observat tsunamis d'alçada similar, segons ha detallat la cadena japonesa NHK.
Les autoritats japoneses han ordenat l'evacuació de les zones costaneres des de l'est i sud de Hokkaido, i les prefectures d'Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie i Wakayama, davant la previsió que els tsunamis poguessin assolir els tres metres. La badia de Tòquio es troba subjecta a un avís de tsunami de fins a un metre, així com la d'Osaka, on se celebra l'Exposició Universal, i les illes de Shikoku, Kyushu i Okinawa.
Alertes a Amèrica i la resta del Pacífic
L'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) ha elevat al màxim l'alerta per risc de tsunami a tot l'estat de Hawaii, així com a l'extrem més occidental d'Alaska. El governador de Hawaii, Josh Green, ha decretat l'estat d'emergència a l'arxipèlag i ha demanat a la població que evacuï les zones costaneres. El Canadà també ha demanat als seus habitants que evitin les platges i zones litorals del Pacífic.
Al Pacífic llatinoamericà, el Centre d'Alertes de Tsunamis de Mèxic ha emès una alerta per a totes les seves costes del Pacífic, on s'esperaven alçades menors a 20 centímetres. Situació similar es viu a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica i Panamà. El president xilè, Gabriel Boric, ha informat d'una "alerta de tsunami per a tota la costa de Xile", amb especial atenció a les regions d'Atacama, Coquimbo i Valparaíso.
L'Equador ha llançat una advertència davant l'"alta probabilitat" d'un tsunami que afecti les Illes Galápagos, mentre que el Perú ha alertat a tot el seu litoral. Colòmbia ha estat l'únic país de la regió que ha informat que "no existeix amenaça de tsunami" per a la seva costa pacífica.
A la resta del Pacífic, les Filipines han alertat de l'arribada d'onades de "menys d'un metre" en diversos punts costaners de l'arxipèlag, mentre que Indonèsia preveu un tsunami amb alçada inferior a 0,5 metres, segons l'anàlisi de la seva Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica.