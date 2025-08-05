EXTREM
Els sismes a Kamtxatka ‘desperten’ un volcà adormit des de fa 600 anys
El volcà Krashenínnikov de la península russa de Kamtxatka, que va entrar en erupció després de 600 anys d’inactivitat, va expulsar una columna de cendres d’uns 6 quilòmetres d’altura, van informar ahir les autoritats russes.
“La columna de cendres després de l’erupció del volcà Krashenínnikov s’estén cap al sud-est a una altitud de fins a 6 km sobre el nivell del mar”, segons un comunicat del Servei Geofísic de l’Acadèmia de les Ciències de Rússia.
Mentrestant, d’acord amb l’Institut de Vulcanologia i Sismologia, l’erupció de Krashenínnikov pot representar un perill per als turistes a la vall dels Guèisers, un dels camps de guèisers més grans del món, ubicat a Kamtxatka.
La setmana passada a Kamtxatka, que acull gairebé 130 volcans –una trentena d’actius–, també va entrar en erupció el Kliutxevskói, el volcà actiu més alt d’Euràsia.
L’elevada activitat volcànica a la península russa del llunyà orient segueix uns potents terratrèmols que van sacsejar recentment Kamtxatka, un dels quals de magnitud 8,8, el més intens des de l’any 1952. Després dels sismes, les autoritats locals van declarar l’alerta de tsunami a diverses regions costaneres russes.