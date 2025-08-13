HISENDA
Demanen investigar l’activitat econòmica del rei emèrit
Tècnics tributaris, per uns préstecs per pagar l’IRPF
El sindicat Gestha de tècnics del ministeri d’Hisenda va demanar a l’Agència Tributària que investigui les activitats i interessos econòmics del rei emèrit Joan Carles I arran de les informacions que assenyalen que ja “ha tornat a les seues amistats els préstecs que va rebre per pagar el febrer del 2021 les declaracions complementàries de l’IRPF del 2014 al 2018 per un total de 4.416.757,46 euros”.
El sindicat indica que, quan va rebre aquests préstecs, l’exmonarca tenia la residència fiscal a Espanya i no la va canviar als Emirats Àrabs Units fins a l’any següent, per la qual cosa sol·licita a Hisenda que ordeni iniciar una inspecció “abans que prescrigui el proper 30 de juny” per poder investigar les garanties, condicions i clàusules dels préstecs, i si l’emèrit disposava d’immobles, accions o comptes a l’estranger i la seua valoració.
Gestha, a més, va demanar verificar “el lloc i la naturalesa de les rendes” de Joan Carles I de la venda dels drets per a la realització de documentals sobre la seua vida i per la intermediació en operacions comercials, per determinar el lloc del seu centre principal d’interessos econòmics des del 2022.
Protecció de l’Informant
D’altra banda, el Govern espanyol va anunciar ahir que l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant –l’organisme creat per protegir denunciants de corrupció– començarà a funcionar el pròxim 1 de setembre i podrà “exercir les seues funcions amb plena autonomia i independència”, segons un comunicat del ministeri de Justícia.