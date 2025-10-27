Puigdemont: "No estem disposats a ajudar un govern que no ajudi Catalunya"
Segons el president de Junts, "no hi ha prou confiança" amb el PSOE
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que el seu partit continua sense confiar en el govern que encapçala el president Pedro Sánchez: "No estem disposats a ajudar un govern que no ajudi Catalunya".
Ho ha dit en una compareixença des de Perpignan (França) després de reunir aquest dilluns al matí l’executiva del partit, que ha decidit per unanimitat trencar amb el PSOE i sotmetre la decisió a votació de la militància aquest dimecres i dijous.
"Hem constatat que no hi ha prou confiança i, de fet, la desconfiança mútua és la mateixa. Potser hi ha confiança personal, però no a nivell polític", i ha recordat textualment que el projecte de Junts no té per vocació l’estabilitat espanyola.
Nacional i internacional
Agències