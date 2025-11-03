POLÍTICA
Mazón revela avui el seu futur polític, després de mantenir diverses converses amb Feijóo
Pot optar per dimitir i convocar eleccions, per seguir en el càrrec, però no ser candidat el 2027 o nomenar un president interí. La pugna pel seu successor eleva la tensió entre Génova i PP valencià
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aclarirà finalment avui el seu futur després que ahir ho debatés amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Segons van informar fonts del partit, en el marc del procés de reflexió que el president de la Generalitat i del PPCV va anunciar dijous passat, Mazón va mantenir ahir “diverses converses” amb el president estatal de la formació. Va ser la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que va donar a conèixer que tots dos havien de mantenir una conversa per “analitzar el context polític del País Valencià”.
El president de la Generalitat, que ha estat des de divendres a Alacant, es va citar a una “reflexió” després de ser increpat per familiars de víctimes mortals de la dana durant el funeral d’Estat que es va portar a terme a València dimecres passat. I la incògnita sobre el seu futur ha obert una crisi dins del partit. De fet, la possible sortida del president ha començat a provocar moviments dins del PP valencià. Un exemple és que divendres es va produir una reunió dels tres presidents provincials –Vicent Mompó a València, Toni Pérez a Alacant i Marta Barrachina a Castelló– i el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la qual va sortir el nom de Mompó com a opció de “consens” per rellevar Mazón al capdavant del partit i per ser el pròxim candidat del PP en les eleccions autonòmiques. Tanmateix, el nom de l’alcaldessa de València, María José Catalá, sona en les quinieles i es té present a Génova.
La cúpula del PP analitza els possibles escenaris que s’obren, tot depenent de si Mazón dimiteix i avança eleccions o, al contrari, es manté fins als comicis del maig del 2027 i es limita a anunciar que no repetirà com a cap de cartell del PP. Amb tot, també podria optar per una tercera via, que passaria per fer un pas enrere, però no convocar eleccions, sinó optar per una altra persona com a president de transició fins al 2027. En aquest cas, hi ha veus del PPCV que creuen que el més ben situat és el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ja que té escó a les Corts, igual que María José Catalá. En el cas que Mazón opti per aquesta tercera via, l’elecció del seu successor ha de comptar amb el vistiplau de Vox, ja que els populars no tenen majoria absoluta al Parlament autonòmic.
A les files del PP s’obre el desconcert i hi ha temor que “la sortida de Mazón no acabi tampoc amb la crisi que hi ha provocada”, i recorden que si no s’atura aquesta situació pot afectar les pròximes cites electorals.
Concentració de familiars de les víctimes per instar que dimiteixi
Familiars de víctimes mortals de la dana del 29 d’octubre del 2024 i damnificats es van concentrar ahir a la tarda a les portes del Palau de la Generalitat, a València, per exigir la dimissió del president, Carlos Mazón, i que aquest pagui per les 237 morts que van deixar les riuades. Així ho va asseverar la presidenta de l’Associació Víctimes Mortals dana 29 d’octubre, Rosa Álvarez, que va considerar que la possible sortida de Mazón “arriba més de 365 dies tard i, tot i així, l’està allargant”. En aquest sentit, va afirmar que “el que busquem és que es posi a disposició judicial i que acabi a la presó, com no pot ser de cap altra manera, i exigim també tota la dimissió del Consell. Tots són, en una mesura o en una altra, responsables”.
Per la seua part, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va acusar el PP d’haver “sotmès” les víctimes de la dana a veure Mazón, al qual consideren el seu “botxí”, en el funeral d’Estat.