Vilaplana diu a la jutgessa de la dana que Mazón va estar comunicat durant el seu dinar i que atenia trucades
La periodista no aporta al jutjat el tiquet del pàrquing del dia que va menjar amb l’expresident després d’assegurar que no el té
La periodista Maribel Vilaplana ha afirmat a la jutgessa que investiga la gestió de la catastròfica dana del passat 29 d’octubre de 2024 que durant el dinar de feina que va mantenir aquell dia amb el ja expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, aquest estava comunicat, "atenia el seu telèfon mòbil", parlava i també escrivia. Vilaplana s’ha pronunciat en aquests termes en la seua declaració, en qualitat de testimoni, al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, òrgan que investiga la gestió de la dana que ha deixat 229 víctimes mortals, a més d’abundants danys personals i materials.
La comunicadora estava citada al jutjat a les 9.30 hores encara que s’ha presentat mitja hora abans, a les 9.03 hores, capbaixa i sense fer cap declaració al núvol de periodistes que l’esperaven a la porta. També es trobava un home que va perdre la seua mare el dia de la riuada, qui li ha exhibit la seua foto i li ha demanat que "digui la veritat".
Al començament de la seua declaració, la jutgessa d’instrucció li ha demanat a Vilaplana el tiquet del pàrquing on va deixar el cotxe el dia de la dana i al qual, segons va revelar recentment, el va acompanyar Mazón després del dinar de treball. La periodista no ha pogut aportar-lo en afirmar que no disposava del mateix, amb la qual cosa la magistrada ho reclamarà al seu banc i a l’empresa que gestiona l’aparcament. Seguidament, la periodista ha anat descrivint el dinar que va mantenir amb el ja expresident, que es va prolongar durant quatre hores, des de les 15 fins les 18.45 hores. Ha comentat que en el transcurs del dinar Mazón rebia trucades al seu mòbil, s’aixecava i les atenia, ha dit. També ha assenyalat que li van entregar un sobre amb documents que va firmar.
Així, la comunicadora ha indicat que l’expresident no estava incomunicat aquell dia, ja que "parlava i escrivia pel mòbil", però ha indicat que no recorda el to o so del seu telèfon. "Ell s’apartava quan li sonava el mòbil", ha dit, a la qual cosa ella li preguntava si volia que es retirés, però ell li responia que no es preocupés. "Jo tinc la percepció d’escoltar-lo poc parlar. Ell estaria més escoltant que parlant", ha comentat, per agregar que no li comentava "res" de les converses que mantenia. "Mai no em comenta res ni sento paraules com a dana, Cecopi o pluges", ha postil·lat.
Preguntada per un vídeo que va rebre al seu mòbil cap a les 17.30 hores en el qual apareixia Utiel (València) inundat, la comunicadora ha lamentat que se l’està "utilitzant". Ha indicat que el va rebre en un xat familiar, que es tractava d’un link que li va passar el seu exmarit, que no va obrir. Va posar una emoticona de sorpresa. "Em turmenta no haver obert aquest link perquè si ho hagués vist abans, hagués dit... 'ostres’", ha assenyalat. Ha indicat que creu que va mirar el missatge familiar en una de les ocasions en què Mazón s’havia aixecat de la taula.
