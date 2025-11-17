Jordi Pujol, incapacitat per afrontar el judici segons l'informe forense
L'Audiència Nacional cita l'expresident a comparèixer per videoconferència el proper dilluns per avaluar el seu estat de salut abans del procés judicial
L'informe forense encarregat per l'Audiència Nacional ha determinat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no es troba en condicions adequades per ser jutjat. Aquest dictamen mèdic s'ha donat a conèixer just una setmana abans que Pujol hagi de comparèixer davant el tribunal per videoconferència, uns moments previs a l'inici del judici contra ell i els seus fills per presumptes delictes relacionats amb la corrupció.
El tribunal ha convocat aquesta compareixença virtual amb l'objectiu d'examinar detalladament l'estat de salut de l'expresident, que actualment es troba ingressat en un centre hospitalari a causa d'una pneumònia. Segons fonts mèdiques, està previst que rebi l'alta hospitalària el proper dijous. A aquesta compareixença també han estat citats els metges forenses responsables de l'informe que conclou la incapacitat de Pujol per afrontar un procés judicial d'aquestes característiques.
