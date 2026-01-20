Salvador Illa surt de l'UCI i ja està en una habitació de planta
El president de la Generalitat segueix estable, sense febre i amb una "disminució significativa" del dolor per una osteomielitis púbica
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron i està en una habitació de planta on continua el tractament per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri. Segons un comunicat dels metges que el tracten, Illa "ha passat bona nit, continua estable, sense febre i amb una disminució significativa del dolor". El president català està ingressat a l'hospital des de dissabte i està previst que hi estigui uns quinze dies. Segons els metges, es tracta d'una patologia "molt poc freqüent" que li ha afectat la mobilitat de les cames.
L'osteomielitis púbica és una malaltia infecciosa causada per un bacteri que és present al cos de forma natural, tant a fora com a la pell. Quan passa a la sang és quan pot produir infeccions com la que ha desencadenat en el president. En el seu cas, la infecció està situada a la sínquisi del pubis, una articulació que es troba a la part davantera de la pelvis.
S'està tractant el president de la Generalitat amb antibiòtic. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seva.
Nacional i internacional
El president Illa té una osteomielitis de la sínfisis púbica, una infecció "molt poc freqüent" que li provoca una inflamació
Segre