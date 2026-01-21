Puente confirma que hi ha "marques" a les rodes dels cinc primers vagons de l’Iryo i en altres trens que van passar abans per aquest tram de la via
El ministre explica que hi va haver dos trucades del maquinista de l’Iryo en 3-4 minuts i el xoc es va donar en menys de 9 segons
El ministre de Transport, Óscar Puente, ha restat importància aquest dimecres a l’àudio del maquinista del tren Iryo que va descarrilar a Adamuz (Còrdova) i ha explicat que entre les seues dos trucades al centre de control d’Atocha (Madrid) van passar entre tres i quatre minuts. A més, ha precisat que l’impacte dels vagons descarrilats amb l’Alvia que anava en direcció Huelva es va produir en menys de 9 segons i no en 20, com es va publicar inicialment.
El ministre, en declaracions a Telecinco, ha explicat que es va produir una primera trucada del maquinista informant d’un "enganchón" del tren, una vegada que aquest es va aturar. "És el que ell creu que ha succeït. Ell no ha baixat del tren i les cinc primeres unitats de l’Iryo estan completament intactes. No han caigut ni les safates, els viatgers ni s’han assabentat i el maquinista tampoc", ha apuntat.
En una segona trucada, que es produeix entre tres i quatre minuts després, Puente ha explicat que el maquinista trasllada al centre de control que "no és un enganchón", sinó un descarrilament, i que està envaint la via contigua, per la qual cosa demana que es talli el trànsit. "Què és el que li diu llavors el centre de control? Que no hi ha cap tren arribant perquè l’Alvia ja havia passat i el xoc ja s’havia produït. A més, el maquinista de l’Iryo ni tan sols veu l’Alvia perquè està gairebé a un quilòmetre i la zona està completament a les fosques", ha afegit Puente.
"Jo entenc que l’àudio genera confusió, però el que sí que tenim absolutament determinat és el punt de l’impacte, que és molt més enrere del punt de detenció del tren. Per tant, quan el tren s’atura, l’impacte ja s’ha produït", ha aclarit. "I sabem el gap que hi ha hagut entre el descarrilament i l’impacte. S’ha parlat de 20 segons, ara sembla que l’impacte és gairebé simultani, de menys de 9 segons. L’àudio només té un valor il·lustratiu, sobretot que el maquinista no va ser conscient que havia xocat contra un altre tren i que havia descarrilat fins que va baixar del tren", ha abundat Puente.
Confirma "marques" als bogies dels cinc primers vagons de l’Iryo
El ministre ha confirmat a més que hi ha "marques" als bogies dels cinc primers cotxes de l’Iryo –els que no van descarrilar– i "és possible fins i tot i és una cosa que s’està analitzada que els dos o tres trens que van passar anteriorment tenen marques similars". "La qüestió ara és veure per què s’han produït aquestes marques, què és el que les ha fet, si hi havia alguna cosa sobre les vies, si era la pròpia via que estava començant a trencar-se. És a dir, en aquest moment no és possible establir una conclusió. Aquest és una dada que ha aparegut i que forma part del cúmul de proves que s’estan en aquest moment acumulant, però no podem en aquest moment extreure una conclusió de què és el que produeix aquesta marca als bogies", ha assegurat Puente.
Sobre les insinuacions d’un sindicat ferroviari minoritari que s’han utilitzat materials 'low cost’ en la via on es va produir l’accident d’Adamuz, el ministre ha qualificat tal afirmació de "barbaritat".
"Aquesta és una obra contractada per renovar via en la qual s’han fet servir tots els materials. A resultats de la investigació, veurem si això no és així, però li asseguro que no es contracten obres 'low cost’, no sé qui pot dir semblant barbaritat. Això és una via renovada, la renovació va acabar el maig de l’any passat, s’ha sotmès a totes les proves de fiabilitat que estableix el protocol d’Adif. El mes d’octubre va tenir una prova geomètrica i el mes de novembre, finals de novembre, no feia ni dos mesos de l’accident, va tenir una prova dinàmica. Va tenir la prova d’inspecció a peu, que es fa també una a l’any, la va tenir el 5 de novembre. Per tant, és una via que complia amb tots els paràmetres de seguretat que hi són establerts en la normativa", ha garantit. Sobre els treballs que s’estan realitzant al terreny de l’accident, Puente ha afirmat que s’han aixecat ja una part dels cotxes de l’Alvia sinistrats, sense que hagi aparegut cap víctima més de les 42 comptabilitzades fins ara, encara que les denúncies per desaparició ascendeixen a 43. "Això no vol dir que no sigui possible l’aparició d’una última persona però jo crec que estem ja molt a prop de tancar el gap entre el nombre de desapareguts i el nombre de cossos trobats", ha conclòs.
Nacional i internacional
El maquinista del tren d’Iryo accidentat a Adamuz va avisar d’una "enganxada" i va demanar aturar la circulació
ep
Nacional i internacional
Pugen a 42 els morts en l’accident de trens a Adamuz
agencias