Von der Leyen considera "molt preocupant" la situació a l’Iran i demana la "màxima moderació"
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assenyalat aquest dissabte com a "molt preocupants" els "esdeveniments" a l’Iran, i, en un missatge en el qual no esmenta explícitament Israel i els Estats Units, ha demanat la "màxima moderació" a les parts, per garantir la seguretat dels civils i el respecte al Dret Internacional.
"Els esdeveniments a l’Iran són molt preocupants. Seguim en estret contacte amb els nostres socis a la regió. Reafirmem el nostre ferm compromís amb la salvaguarda de la seguretat i l’estabilitat regionals", ha indicat la líder de l’Executiu europeu en un missatge en xarxes socials.
Agències
Davant de l’escalada total de les tensions amb l’atac massiu dels Estats Units i Israel contra l’Iran, Von der Leyen ha fet una crida "a totes les parts perquè actuïn amb la màxima moderació". D’aquesta forma ha demanat que "protegeixin la població civil i respectin plenament el Dret internacional".
Respecte a la qüestió del programa nuclear iranià, pretext en el qual enquadra els Estats Units i Israel la seua ofensiva, la conservadora alemanya ha insistit que "és de vital importància garantir la seguretat nuclear i prevenir qualsevol acció que pugui agreujar encara més les tensions o soscavar el règim mundial de no proliferació".
Tot seguit ha recalcat les accions preses per la Unió Europea contra la República Islàmica amb "àmplies sancions en resposta a les accions del règim assassí de l’Iran i de la Guàrdia Revolucionària", mentre ha defensat els esforços diplomàtics destinats a abordar els programes nuclears i balístics mitjançant una solució negociada, converses que s’han vist truncades en última instància amb aquest nou atac nord-americà.
"En estreta coordinació amb els Estats membres de la UE, prendrem totes les mesures necessàries per garantir que els ciutadans de la UE a la regió puguin explicar amb el nostre ple suport", ha indicat.
CONDOLENCES ALS EMIRATS ÀRABS UNITS
Von der Leyen ha mantingut també una conversa telefònica amb el president de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, per traslladar-li les seues condolences pel mort en un dels contraatacs israelians, aixafat per les restes d’un coet interceptat.
"He expressat el nostre ple suport i vaig estendre les nostres condolences després dels atacs de l’Iran i les víctimes resultants. Europa se solidaritza plenament amb els seus socis de tota la regió", ha afegit Von der Leyen.
"Aquests atacs constitueixen una flagrant violació de la sobirania dels Emiratos Árabes Unidos i una clara violació del dret internacional", ha afegit.
ATACS IRANIANS "INJUSTIFICATS"
En un missatge posterior, Von der Leyen ha convocat per a aquest dilluns una reunió especial del Col·legi de Comissaris centrat en els assumptes de seguretat i ha aprofitat per criticar els contraatacs iranians. "És fonamental que no es produeixi una escalada més gran dels atacs injustificats de l’Iran contra els seus socis a la regió, per preservar la seguretat i l’estabilitat regionals."
Aquest diumenge vinent a última hora de la tarda, es pot recordar que tindrà lloc una reunió extraordinària d’ambaixadors davant de la UE, precedida d’una trobada virtual del grup de treball consular per analitzar la situació dels ciutadans europeus a la regió.
Aquest dissabte, Donald Trump ha complert les seues amenaces contra la República Islàmica després de setmanes de fingir amb una intervenció militar per la repressió de les últimes protestes a l’Iran, posició que va girar posteriorment a emmarcar les seues advertències amb el programa nuclear iranià, que Teheran manté que té únicament finalitats pacífiques.