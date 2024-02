El festival Cruïlla Baix Segre, amb una quinzena d'actuacions el 9 de març

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Si el 2023 serà recordat com l’any en què el Festival Cruïlla va sortir per primera vegada de Barcelona celebrant la primera edició del Cruïlla D.O. Terra Alta a Batea, el 2024 en prendrà el relleu portant l’essència del festival a més comarques del territori català. La primera d’aquestes serà el Segrià, que el 9 de març de 2024 acull per primera vegada el Cruïlla Baix Segre. Així, uns dies abans que comenci oficialment, viurem l’esclat de la primavera en tota la seva esplendor en aquest nou format de festival que coincidirà amb la “Festa de la floració”, un esdeveniment natural, cultural, gastronòmic i agrícola que té lloc al Baix Segre i que celebra la floració d’arbres fruiters com els presseguers, les nectarines o els paraguaios (o préssecs aixafats) i, especialment, l’espectacle de colors rosats que regalen al territori.

Al llarg del dissabte 9 de març, els assistents al Cruïlla Baix Segre podran viure una experiència incomparable que fusionarà la descoberta del paisatge i els municipis d’aquesta zona de Catalunya, la vivència en primera persona d’un fenomen natural i agrícola com és la floració, la degustació de l’oferta gastronòmica d’aquesta part del Segrià i, com no, l’oportunitat de gaudir d’una programació musical ininterrompuda d’alta qualitat amb segell Cruïlla. El festival compta amb 14 concerts: un d’ells serà d’aforament més gran amb Stay Homas, Albert Pla i el DJ Miqui Puig i tindrà un preu de 20€, mentre que la resta de concerts, amb l’aformament més reduït, costaran 5€. El concert de La Mercabanda serà gratuït, així com l’accés a l’Espai Village d’Alcarràs, on hi actuaran Selva Nua, Carlitos Miñarro i els DJs UK Ventura i Ponent Roots entre les 10h i les 18h.

Els llocs del festival

Mapa del Cruïlla Baix Segre

En definitiva, el Cruïlla Baix Segre – Festa de la floració ens farà viatjar pel paisatge efímer de la floració dels arbres fruiters a través de les catifes cromàtiques que hi naixeran a finals de l’hivern de 2024 amb la millor banda sonora de fons i amb el millor sabor de boca final: el que deixen per sempre la descoberta d’un territori, d’una tasca agrícola vital, d’una gastronomia de proximitat i d’una experiència musical i cultural sense precedents. Descobreix aquí quina és la teva ruta ideal del festival!