Cicles formatius del Centre Tècnic Ilerdense, referència de la Família Professional del Transport i Manteniment de Vehicles a Lleida

El Centre Tècnic Ilerdense (CTI), centre de referència formativa de la Família Professional del Transport i Manteniment de Vehicles a Lleida i província, ofereix els següents cursos en el seus cicles formatius.

• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Electromecànica de l’automòbil (2 anys)

• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic superior en automoció. (2 anys)

Formació per a la mobilitat segura i sostenible (pendent autorització) (2 anys)

• PFI (per a alumnes que no van obtenir l’ESO)

Manteniment de vehicles. (1 any)

Al Centre Tècnic Ilerdense pots obtenir el títol d’Electromecànic i Automoció en Graus Mitjans i Superiors. Podràs treballar de cap i asesor de servei de l’àrea d’electromecànica, de xapa i pintura, de pèrit taxador de vehicles i també en estacions ITV. Aquest any i com a novetat s’ofereix el Cicle de Grau Superior Formació per a la mobilitat segura i Sostenible que et permet accedir al món laboral com a profesor d’autoescola. La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, impartir i avaluar l'ensenyament adreçat a l'educació i la formació viària, incloent-hi la relativa a la convivència amb els diferents modes de transport i el seu ús en condicions de seguretat i sostenibilitat ambiental, així com a la mobilitat a les vies públiques, incloent-hi la relativa a la convivència amb els diferents modes de transport i el seu ús en condicions de seguretat, formant i sensibilitzant aspirants a l'obtenció del permís o llicència de conducció, conductors i conductores i, en general, qualsevol persona usuària de la via, educant en valors de seguretat viària i sostenibilitat ambiental del transport i instruint en prevenció d'accidents vials laborals i en mobilitat sostenible i segura.

CTI es caracteritza pel seguiment, atenció personalitzada i professional de l’alumne. Es tracta d’una formació constituïda per un gran component pràctic al centre i a l’empresa mitjançant conveni en pràctiques. En el centre escolar, les mateixes empreses professionals donen a conèixer l’activitat que desenvolupen amb monogràfics tècnic formatius de gran valor per a l’alumne. Uns monogràfics que els permet conèixer l’alumnat i crear un "viver" de futurs professionals que poden incorporar a l’acabar la seva formació a les seues plantilles. L’objectiu principal de CTI és l’educació de persones en l’àmbit laboral i personal, amb valors i responsabilitat, característiques bàsiques i essencials d’èxit en el futur. A més, el centre està preparat amb l’adaptació de noves tecnologies de l’educació i eines digitals perquè l’alumne pugui desenvolupar el seu aprenentatge i formació.

