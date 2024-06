Així ha evolucionat Correos: descobreix els seus nous (i molt útils) serveis

detail.info.publicated Redacció

Qui no ha esperat amb il·lusió una carta? O ha rebut una postal des de l’altra punta del món? O s’ha atansat a una bústia per fer arribar als Reis Mags els seus desitjos? El servei de Correos ha estat present en les vides dels espanyols des de fa més de 300 anys, quan el 1716 va començar el seu objectiu d’unir les persones a través de la missatgeria.

En tots aquests anys les formes de comunicació i les necessitats han anat evolucionant i, amb aquestes, la seua oferta. Des de llançar el segell com a mitjà de pagament, fins introduir el telègraf o el telèfon, o expandir la xarxa de bústies i oficines. Les innovacions no han parat i continuen en el dia d’avui, saps quines són les últimes novetats que pots trobar a Correos.

Els temps evolucionen i amb ells les necessitats dels usuaris i el catàleg de solucions que ofereix Correos per a ells. Més enllà de l’enviament de paqueteria, que també s’ha actualitzat, les oficines s’han convertit en un punt on poder resoldre molts altres problemes.

Realitza tràmits administratius i financers en Correos

Els serveis financers de Correos faciliten a tots els ciutadans l’accés als serveis financers bàsics, com, per exemple, a través de la Tarjeta Correos Prepago que permet retirar a qualsevol caixer del món o realitzar compres físiques i online a qualsevol comerç. Tot amb total seguretat. Juntament amb l’opció que també ens ofereixen de contractar un IBAN espanyol qualsevol persona podrà realitzar transferències, domiciliar els seus rebuts, la nòmina o pensió sense necessitat d’estar vinculat a cap banc. Per descomptat, totes les operacions es poden gestionar a través l’app gratuïta Mi Correos Prepago.

Amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió financera, Correos ofereix el servei de Correos Cash que permet retirar o ingressar efectiu a tots els racons d’Espanya a través de les oficines, i fins i tot a les zones més remotes gràcies als carters i carteres rurals.

Gràcies a una col·laboració entre Correos i Western Union, es poden enviar i rebre diners en minuts a més de 200 països i amb totes les garanties. A més, també existeix l’opció del Gir Internacional, que permet realitzar pagaments a altres persones o empreses de qualsevol país amb la màxima seguretat.

Ampliant els serveis financers bàsics, Correos ha posat en marxa el servei de canvi de divises per facilitar el canvi d’euros per qualsevol de les més de 70 monedes disponibles d’una manera molt senzilla, ja que es poden sol·licitar online i rebre-les a casa o a qualsevol oficina de Correos.

Les oficines de Correos s’han convertit també en llocs que faciliten certs tràmits burocràtics relacionats amb els vehicles, com l’adquisició dels distintius ambientals de la DGT, necessaris per poder circular per les Zones de Baixes Emissions; el duplicat del permís de conduir i, fins i tot, la compra de balises de senyalització V16.

La missatgeria, més innovadora i amb noves solucions

Sens dubte, el servei més conegut de Correos és el de missatgeria. Durant anys s’han ocupat que les cartes i paquets arribin als seus destinataris. Per assegurar una entrega quan i on es necessiti existeix el servei de paqueteria urgent.

Tanmateix, per minimitzar les emissions i cuidar el medi ambient, es pot optar per l’enviament no urgent, en el qual s’optimitzen les rutes de repartiment esperant que el transport sigui complet. Així mateix, existeix la possibilitat d’optar pels embalatges de la Línia Boscos, una iniciativa que afavoreix projectes de reforestació, prevenció d’incendis i manteniment de la biodiversitat. A través del consum responsable en destinar un percentatge del seu preu a la conservació de medi ambient.

Les oficines de Correos tenen més funcions que les d’enviar paqueteria.CORREoS

Et trasllades o te’n vas de viatge? Les facilitats que et dona Correos

Dos objectes voluminosos que és molt pràctic poder enviar per Correos són les bicicletes i les maletes. D’aquesta manera, es pot viatjar més lleuger, igual com el servei de consigna, que permet guardar equipatge i que romangui custodiat el temps que es necessiti. A l’hora d’anar-se’n de viatge també es pot optar per la ‘Bústia de vacances’, on guarden tots els enviaments rebuts que tornis.

Davant d’una mudança, un servei al qual es pot recórrer és al de retramesa postal, ja que Correos porta els paquets i cartes a la nova casa des de l’antiga adreça. També existeix l’opció de l’Apartat de Correos, una alternativa per rebre correspondència a qualsevol localitat sense necessitat de tenir domicili o empadronament

Les empreses i petits negocis troben en Correos un gran aliat, ja que tenen el servei de Buzón Ecommerce, on el client pot rebre compres de comerços electrònics sense necessitat de ser al domicili, així com un servei especial de paqueteria, amb el qual és més fàcil i econòmic realitzar enviaments. Sense oblidar l’opció del publicorreo, que permet donar a conèixer la companyia a través de la distribució de mailings comercials de petits formats.

Els burofaxs, disponibles en Correos, continuen sent necessaris per a alguns tràmits burocràtics i legals. Tot això sense oblidar els segells i productes filatèlics, que no només s’utilitzen per fer enviaments, sinó que s’han convertit en un objecte de col·leccionisme. A més, ara a les oficines de Correos podràs emetre el teu propi segell personalitzat mitjançant TUSELLO.

Altres dels serveis que ofereixen les oficines de la companyia pública de missatgeria són, per exemple, les pantalles publicitàries, en la que es pot donar publicitat a esdeveniments tant privats com institucionals, i una secció de llibreria, en la qual es troben prop de 4.000 títols. Gràcies a la xarxa d’oficines i als carters rurals, es podran pagar els rebuts còmodament.

Últimes innovacions: Correos Frío i Correos Market

El negoci s’ha diversificat i s’ha anat adaptant a les noves necessitats. Correos Frío ofereix un transport a temperatura controlada tant per a particulars com per a empreses. Per exemple, és especialment útil per al sector farmacèutic, amb Correos Farma, ja que poden encarregar-se de l’enviament de productes farmacèutics, vacunes o cosmètica amb seguretat i control. Els aliments frescos poden ser distribuïts per Correos garantint la seua qualitat des de l’origen fins al destí.

També s’ha posat en marxa Correos Market, la plataforma de comerç electrònic de Correos. Compta amb 2.300 venedors, 7 categories diferents i més de 30.000 referències de productes, la majoria d’elaboració espanyola, i que poden adquirir-se a Espanya i Portugal.

Tres segles de creixement i adaptació han convertit a Correos és un servei estratègic essencial al país que va més enllà de la missatgeria i que, sense deixar a ningú enrere, ha aconseguit ser un símbol de cohesió.