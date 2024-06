Torna el Talarn Music Experience amb Antònia Font, Els Catarres, The Tyets i Guillem Gisbert

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Festival Talarn Music Experience celebra entre el 18 i el 21 de juliol la seua vuitena edició i ho fa amb un cartell de luxe, amb noms com Antònia Font, Els Catarres, The Tyets, Guillem Gisbert, Figa Flawas, Sergi Carbonell, Henrio o Meritxell Neddermann, entre d'altres.

Es tracta d'una iniciativa líder en la difusió de la música en viu dins del marc geogràfic del Pallars Jussà que conjuga música, paisatge i gastronomia de proximitat. El festival es celebra a Lo Quiosc, a Talarn, un espai que el diferencia de la resta de festivals per la seva ubicació privilegiada envoltada de naturalesa.

Des de l'organització es fomenta que els visitants coneguin el Pallars Jussà, gaudint-lo durant el cap de setmana. Per això, s'ha establert una aliança amb l’entitat “Vine al Pallars, viu el Jussà”, que treballa per promoure les atraccions turístiques de la comarca, fomentant el desenvolupament sostenible i l'aprofitament dels recursos locals. Es convida tots els assistents a explorar les riqueses naturals, culturals i gastronòmiques de la comarca, aprofitant l'oportunitat per descobrir llocs emblemàtics, gaudir de la cuina local i participar en activitats complementàries. Al llarg de les primeres set edicions, el Talarn Music Experience ha programat prop d’un centenar de concerts, on hi han passat més de 12.700 persones.

El Talarn Music Experience obrirà portes, de dijous a diumenge, a les 19h, mentre que l’horari d’inici dels concerts serà a les 20h. A banda de les entrades per dies, que tindran un preu de 32 ó 35 euros segons la jornada, el Talarn Music Experience 2024 també posa a disposició del públic un abonament complet que dona accés als quatre dies de festival per un preu de 114 euros. Les entrades i els abonaments es poden adquirir a través de la pàgina web del festival www.talarnmusicexperience.com.

L'acte de presentació de la vuitena edició del festival Talarn Music Experience

PROGRAMA

Dijous 18, 21h, Figa Flawas

Figa Flawas

Figa Flawas és la nova revolució musical del nostre país, gràcies a un so fresquíssim de pop festiu i un directe hipnòtic. Una banda que enamora. Xavier Cartanyà i Pep Velasco són els dos frontmans amb més personalitat del moment, aportant un set list d’himnes i un cos de ball que executa unes coreografies adrenalítiques i iròniques. Tots dos formen un dels majors espectacles de l’escena musical catalana. Cançons com “Mussegu”, “Diabla” o “Que no s’acabi” s’han convertit en himnes generacionals, amb milions de reproduccions a les principals plataformes musicals, entrant al TOP 50 Viral de Spotify a Espanya, i aconseguint la posició número 1 al top de les ràdios catalanes; Durant el 2024, Figa Flawas presentarà un nou disc i una ambiciosa gira de presentació pels Països Catalans que, com no podia ser d’una altra manera, aterrarà també al Talarn Music Experience.

Dijous 18, 22:30h · The Tyets

The Tyets

The Tyets són l’Oriol i en Coca, una parella de productors i cantants del Maresme que fan música per alegrar-nos el dia i de vegades, també, per emocionar-nos amb les seves cançons. Des de fa cinc anys, i especialment els darrers tres, no han parat de publicar cançons que són referents per molts: temes tan mítics com “Hamaking”, “Menorca”, “Amics, tiets i coneguts” amb Els Amics de les Arts, “La dels Manolos” amb Los Manolos o el seu primer hit “RRHH (Tinc una Casa)”, formen part de la memòria col·lectiva de molta gent. Però ha sigut el seu segon disc, “Èpic Solete”, el que els ha acabat consolidant com el grup del moment a casa nostra. The Tyets s’ha convertit en el primer grup que canta en català que supera el milió d’oients mensuals a Spotify, arribant a 1.300.000, disc d’or i de platí per “Coti x Coti”, cançó que el passat estiu va trencar tots els esquemes, fent sonar el català a ritme de sardana més enllà de les nostres fronteres. Una bogeria col·lectiva pels de Mataró, que es transforma en unes xifres mai vistes en un grup que canta íntegrament en català i que és tot un fenomen de masses.

Dijous 18, 24h · Dj Trapella

Obertament LGBTIQ+, amb identitat de gènere dissident i amb el color lila present representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa eclèctica, mesclant els èxits més actuals amb els més alternatius, donant forma a unes sessions dinàmiques, fresques i sorprenents. Dj Trapella es caracteritza per un so i una identitat propis gràcies a una fórmula única: la barreja d’un gran ventall d’estils musicals entre sí i en directe, des dels més alternatius f ins als més comercials. Una festa variada, versàtil i divertida de la què ningú en quedarà al marge!

Divendres 19, 20h · Henrio

Henrio és el nom artístic del cantautor i productor Enric Verdaguer que, després de viure quatre anys a Liverpool i ser la veu de l’última gira de la pianista Clara Peya, inicia un projecte propi sota aquesta nova identitat. Actualment Henrio es troba girant amb el seu disc de debut “Somewhere, Sometimes”, un recull de cançons escrites en català i anglès que sorgeixen a partir d’un bitllet de tornada a Catalunya. Al Talarn Music Experience tindrem l’oportunitat d’escoltar-les i d’enamorar-nos-en per primer cop.

Divendres 19, 21.15 h La Maria

La Maria està revolucionant el cant valencià amb l’àlbum L’ Assumpció (2023), el seu esperat primer treball d’estudi, produït per Tono Hurtado i publicat per la discogràfica Propaganda pel Fet! El disc inclou cançons inspirades en estructures del cant valencià i en motius de la música tradicional que la cantant, fent-los evolucionar, converteix en una inconfusible i irresistible proposta regada amb una veu hipnòtica. Prova de la força i l’encant de l’artista és el fet que La Maria va ser la gran guanyadora dels premis Ovidi 2023 de la música valenciana i també una de les més guardonades als Premis Carles Santos 2023 de la Generalitat Valenciana. A més, el seu darrer videoclip, «Gall roig, gall negre», la seua versió en valencià de la mítica peça de Chicho Sánchez Ferlosio, publicat el setembre del 2023, ha estat també molt aplaudit per la crítica i el públic i acumula milers de visualitzacions a les xarxes.

Divendres 19, 22.30 h Guillem Gisbert

Guillem Gisbert

Després de 15 anys ininterromputs de pop amb Manel, convertint-se en un referent per a moltes bandes de nova creació dins l’escena catalana, Guillem Gisbert arrenca un nou projecte en solitari. El músic barceloní manté, com sempre, la cançó en el centre del punt de mira, per seguir fent allò que tant li agrada: explorar-ne els racons, palpar-ne els marges, des de l’ambició, l’elegància i l’eclecticisme. Amb l’aturada inde f inida de la seva activitat amb Manel l’any 2023, Guillem Gisbert s’aventura en un nou camí ple d’incògnites que intentarem resoldre al Talarn Music Experience 2024. Les entrades per les primeres actuacions que ha anunciat s’han esgotat en qüestió d’hores. Serà capaç de fer lo mateix a Lo Quiosc?

Divendres 19, 24h · Ley Dj

En temps com els que vivim, reconforta trobar-se amb Dj’s que resolen els seus xous amb eclecticisme i versatilitat, sabent adaptar-se a l’espai en funció del lloc. Aquestes són les característiques principals de Ley DJ, que sempre estèn ponts entre la música indie i l’electrònica com la millor manera de fer ballar a tothom. Aquesta valenciana establerta a Barcelona ha treballat com a remixer o f icial per a artistes de gran renom de l’escena indie espanyola i llatinoamericana com Dorian i Javiera Mena, Sidonie, La Habitación Roja, Suu, Delafé i Delaporte o els francesos Exsonvaldes.

Dissabte 20, 20 h Maio

Després de publicar el seu debut en solitari ‘Des dels marges’ el 2021, la artista santandreuenca Maio presenta ara el seu segon disc ‘Suau’ (Propaganda pel Fet, 2023), una col·lecció de cançons tan íntimes com reals, tan directes com honestes. Sense deixar de fer coses puntuals amb Akelarre, conjunt que comparteix amb la seva germana bessona Júlia Serrasolsas (Ginestà), Maio ofereix un directe de tu a tu, farcit de petits moments d’intimitat i pics d’eufòria i cant col·lectiu a base de píndoles de cançó pop d’autor que flueixen entre l’actitud punk, la música electrònica i les ganes de fer-nos ballar sense oblidar les lluites col·lectives. Maio Serrasolsas, nascuda a Barcelona, va créixer al barri combatiu i alegre de Sant Andreu del Palomar i va començar el seu camí musical amb el projecte viral Akelarre amb la seva germana bessona Júlia. El 2021 va llançar el seu àlbum debut “Des dels marges”, explorant diversos gèneres musicals. A la tardor de 2023, presenta “Suau”, el seu segon àlbum de pop electrònic que aborda temes d’amor, amistat i empoderament col·lectiu, amb un enfocament LGTBI. La seva versatilitat musical i compromís social la destaquen a la indústria musical actual.

Dissabte 20, 21.15 h Sergi Carbonell

El cofundador i compositor de Txarango, Sergi Carbonell ens presenta el seu projecte en solitari, allunyat de la música festiva a què ens tenia acostumats anteriorment amb la banda de Sant Joan de les Abadesses. Sergi Carbonell ens convida ara a un sorprenent viatge cap a un univers poètic ple de sonoritats delicades i sensibles. Amb referències com Jorge Drexler, Bon Iver o Su f jan Stevens, Carbonell publica el seu primer àlbum, “Refugi”, que es presenta amb format banda i una deliciosa posada en escena, amb una gira que està recorrent els principals escenaris dels Països Catalans.

Dissabte 20, 22:30h · Els Catarres

Els Catarres

L’actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. La banda osonenca és una de les responsables del ressorgiment de la música festiva a Catalunya, aconseguint fites històriques com ara un disc d’or per la venda de més de 20.000 còpies de “Big Bang”, 11 premis Enderrock, quatre premis ARC i dos premis Disc Català de l’any. Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic. Un gran cap de cartell pel Talarn Music Experience 2024. Després de dos anys sense pujar als escenaris, la banda de Centelles i Aiguafreda ha tornat a brillar amb tota la força amb el seu darrer disc, “Diamants”, que no para d’exhaurir localitats i repartir felicitat arreu del territori català. Darrerament Els Catarres ens han regalat més sorpreses en forma de cançons, com la reedició de la icònica “Vull estar amb tu” amb les col·laboracions de Stay Homas i Zoo, i d’una nova i inèdita gira pels Països Catalans.

Dissabte 20, 24h · Bego Martín Dj

Bego Martín és una artista, model i Dj emergent resident a Madrid. Empesa per la seva passió per la música electrònica, va començar la seva carrera com a Dj l’any 2021 i des de llavors ha treballat per a marques com Kering, Rabat, Karl Lagerfeld, Las Rozas Village o Maksu, sent la seva principal àrea els esdeveniments de moda. Reconeguda per la seva versatilitat, a les seves sessions combina diferents gèneres que abasten des de la música disco, house o funk, fins a l'indi, el dance o l'electrònica.

Diumenge 21, 20h · Meritxell Neddermann

Criada en un entorn de músics i formada per les millors escoles musicals catalanes i nordamericanes, el ritme i les melodies corren per les venes de Meritxell Neddermann amb una sensibilitat a f ilada com poques. Després de girar amb el seu àlbum de debut, “In the Backyard of the Castle”, i de fer un parèntesi per acompanyar al piano a Jorge Drexler en la seva gira internacional, Meritxell Neddermann arriba a Lo Quiosc presentant una gira exclusiva de 10 concerts en motiu de la presentació del que serà el seu segon disc d’estudi, que aviat sortirà a la llum.

Diumenge 21, 21:30h · Antònia Font

Antonia Font

Després del seu disc més experimental, “Vostè és aquí” (2012), Antònia Font es va separar de manera inde f inida. El grup, però, va tornar amb una memorable actuació al Primavera Sound 2022. Lluny de quedar aquí, aquella f ita va donar per resultat una gira curta de concerts de gran format, on va quedar palès que les seves cançons havien transcendit generacions i que el públic, durant la seva absència, havia mantingut viu el llegat del grup. El retrobament, no obstant, s’ha fet curt. Almenys així ho creu la banda, i també tots els seus fans. Ara, doncs, el grup presenta una gira de teatres que, novament, s’augura exitosa i històrica. D’aquesta manera, el 21 de juliol Lo Quiosc es transformarà en un teatre a l’aire lliure, vora el pantà de Sant Antoni i acompanyat de la millor posada en escena, per acollir aquest esdeveniment únic: els Antònia Font al Pallars!

Informació general Dijous 18 de juliol de 2024 Figa Flawas + The Tyets + Dj Trapella 19h Obertura portes | 21h Inici concerts | 35€+ despeses de gestió



Divendres 19 de juliol de 2024 Henrio + La Maria + Guillem Gisbert + Ley Dj 19h Obertura portes | 21h Inici concerts | 32€+ despeses de gestió



Dissabte 20 de juliol de 2024 Maio + Sergi Carbonell + Els Catarres + Bego Martín Dj 19h Obertura portes | 21h Inici concerts | 32€+ despeses de gestió



Diumenge 21 de juliol de 2024 Meritxell Neddermann + Antònia Font 19h Obertura portes | 20h Inici concerts | 35€+ despeses de gestió ··· Abonament: 114€ + despeses de gestió



Aforament: Entre 900 i 1.200 persones segons la data / Tots els concerts són de peu a excepció dels del diumenge 21 de juliol



Ubicació: Lo Quiosc, carretera C-13, km 90, 25630 Talarn (Lleida)



Edats: Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys.