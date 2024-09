El Rodibook supera els 1.400 participants en el cap de setmana més moter de l’any a Vielha

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edició 12 +1 del Rodibook Rutes salvatges del Pirineu ha tornat a superar totes les expectatives. L’esdeveniment motociclista no competitiu per excel·lència de la Península Ibèrica ha assolit un rècord d’assistència amb més de 1.400 participants i 53 acompanyants, que han passat pels paratges més impressionants del Pirineu catalans i francesos.

Durant el 30 i 31 d’agost, els inscrits a les modalitats Off-Road (Rookie i Pro) han recorregut entre 270 i 400 quilòmetres, mentre que aquells que han optat per les rutes de carretera (Rookie i Pro) han fet entre 450 i 750 quilòmetres. Com ja és habitual en aquesta experiència d’aventura i exploració, la ruta s’ha mantingut en secret fins el 29 d’agost a la nit, poques hores abans de l’inici de la ruta, moment en què s’ha entregat el roadbook als participants de l’esdeveniment.

Una de les rutes 'off-road.Marco San José i Marcos Laguna

Jordi Esteve, alma mater del Rodibook, ha comentat: “És tot un orgull veure com a any rere any el projecte continua creixent. Al juny comencem a veure la gran gana que hi havia per a aquesta edició, després d’esgotar-se el 80% de les inscripcions en menys d’un minut. De fet, prop de 300 persones es van quedar en llista d’espera i desafortunadament no van poder participar. La motivació dels participants i la involucració dels voluntaris fan del Rodibook l’esdeveniment de referència per a tots els amants de les motos”.

L’activitat motera ha impulsat de forma destacada l’activitat turística i hotelera de Vielha, que ha allotjat participants de diferents comunitats autònomes, sobre tot Catalunya, Madrid, la Comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc. L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va posar de relleu el treball de tots els voluntaris i de Rodi Motor Services, impulsor de l’esdeveniment: “Vull subratllar el gran esforç i treball que s’ha fet aquests anys. Agraeixo tots els que col·laboren en l’organització i fan possible aquest gran esdeveniment que cada any posa a Vielha al mapa”.

A més, l’organització posa de relleu el seu compromís i respecte amb la comunitat local en dedicar 10€ de cada inscripció a projectes benèfics canalitzats a través de diferents entitats. Aquest any s’ha donat 15.000€ entre diferents projectes d’inclusió social, conservació de patrimoni cultural i accions de reforestació i recuperació mediambiental.

El Rodibook compta amb diferents modalitats.Marco San José i Marcos Laguna

L’edició 12 +1 del Rodibook Rutes salvatges del Pirineu també ha comptat amb la participació especial de grans ambaixadors del món moter, com per exemple Joan Pedrero, Kirian Mirabet, Gerard Farrés, Iván Cervantes i Isaac Feliu i influencers de primer nivell com Charly Sinewan, Jaime Lozano de Cabras sobre ruedas, Majes en Moto i Majesina en Moto, i Mario Garrido i María Santiuste de Viajando con Mabre

A l’edició 12 +1 del Rodibook han participat 55 dones, que han fet tant rutes de carretera com Off-Road. D’altra banda, la present edició del Rodibook ha comptat amb l’ajuda de 75 voluntaris.

L’esdeveniment ha aconseguit un nou rècord d’assistència.Marco San José i Marcos Laguna

Sobre Rodi Motor Services , empresa organitzadora del Rodibook

La cadena de centres de mecànica integral Rodi va nàixer el 1990 a Lleida. A finals del 2013 va redissenyar la seua estratègia de negoci i va passar a dir-se Rodi Motor Services, mantenint els objectius i l’esperit de l’empresa: servei integral al client, proximitat i accessibilitat. L’evolució i el creixement constant han provocat que, avui en dia, Rodi Motor Services sigui una empresa de referència líder del sector de la mobilitat a Catalunya, Aragó, Galícia, les Canàries, Navarra, La Rioja, Andorra i Portugal. Rodi Motor Services compta amb un equip de més de 2.000 professionals i una estructura de més de 170 centres. El grup dona servei a més de 600.000 clients.