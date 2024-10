Tot a punt per obrir el gran debat sobre els reptes dels joves al Pirineu a les XI Jornades per a l’excel·lència a Esterri d’Àneu

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Mig centenar de ponents participaran en les 10 taules rodones i col·loquis previstos durant els dies 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu en el marc de les XI Jornades per a l’excel·lència. Enguany, porten per títol “Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional” i pretenen centrar el debat en els problemes, inquietuds, reptes i propostes de futur dels i les joves al Pirineu.

La presència de la joventut no només figura als títols sinó que tot l’esdeveniment està liderat pels joves de les comarques de muntanya, organitzacions juvenils o per òrgans de participació d’aquest col·lectiu. L’organització ha fomentat la presència de destacats joves en diferents àmbits perquè fossin ells qui aportessin la visió sobre com debatre els diferents temes i proposar ponents d’interés.

Així, les XI Jornades per a l’excel·lència comptaran un any més amb ponents de reconegut prestigi i referents en els seus àmbits com l’ex futbolista Bojan Krkic, els esportistes olímpics Mònica Dòria i Miquel Travé, l’escriptor i filòsof Ferran Sàez, l’economista Xavier Sala i Martín, la farmacèutica i influencer, Lena de Pons, o el divulgador i bioenginyer David Aguilar, conegut com HandSolo.

Un any més, les Jornades per a l’excel·lència se celebraran al pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu des de divendres dia 4 d’octubre a la tarda i fins dissabte dia 5 d’octubre al migdia i comptarà amb la retransmissió per streaming de totes les activitats. La jornada de dissabte, a més, es podrà seguir en directe gràcies a un acord amb Lleida TV.

Les Jornades per a l’excel·lència de 2024 estaran dividides en quatre blocs, que entre altres àmbits obriran el debat i la reflexió sobre l’emprenedoria, la formació, l’accés a l’habitatge, l’ús de noves tecnologies, el teixit associatu i l’oci, així com sobre els valors dels joves d’avui.

Creixement territorial

Les Jornades per a l’excel·lència continuen en procés de creixement i en aquesta onzena edició hi haurà una ampliació de les activitats cap a la Val d’Aran. L’associació que promou aquest esdeveniment ha signat un conveni de col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran per formalitzar una cooperació que ja funcionava des de feia unes quantes edicions.

L’acord inclou la celebració a la Val d’Aran d’un acte vinculat a les Jornades per a l’excel·lència i a la temàtica de l’any. Així, el proper mes de novembre se celebrarà a l’Aran aquesta activitat i que servirà de continuació a les taules i debats que celebraran els dies 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu.

El conveni també implica que el Conselh Generau s’incorpora al Comitè Organitzador de les Jornades i que en les properes edicions es percebrà un increment de ponents i experts aranesos.

El creixement de les Jornades per a l’excel·lència cap a l’Aran és el pas natural després de consolidar la col·laboració amb Andorra. El Principat ja acull des de fa tres anys una sessió prèvia i la presència d’experts i ponents procedents d’Andorra cada any és més nombrosa, gràcies a la implicació del Govern.

Igualment, enguany serà el primer en el que hi haurà representants de totes les comarques catalanes de muntanya a les taules rodones de les Jornades per a l’excel·lència. Aquesta és una realitat buscada i desitjada per part de l’organització, que persegueix el fet que aquest esdeveniment nascut al Pallars Sobirà serveixi per fer sentir la veu de tot el Pirineu.

Trobades participatives

D’altra banda, les Jornades per a l’excel·lència han comptat enguany mab diverses trobades participatives que tenien la missió d’afavorir el debat previ i animar els joves i a les associacions juvenils a participar de les Jornades, així com enfocar els debats cap als temes que interesses als Joves.

La primera sessió es va celebrar el 23 de maig al Centre Cívic de Sort, gràcies a l’impuls de l’oficina Sobirà Jove del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Més tard es van celebrar dues sessions participatives més dedicades a la retenció del talent i la fixació dels joves als territoris de muntanya. Una va tenir lloc el 29 de maig a la Sala Immaculada de la La Seu d’Urgell i la darrera, el 30 de maig a la sala del teatre del Poliesportiu Els Til·lers de Sort, comptant amb el suport de l’Oficina Tècnica de Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran de la Diputació de Lleida en col·laboració amb les Jornades per a l’excel·lència i el Mecanisme de Descoberta d’Oportunitats de la Generalitat de Catalunya.

Presentació

La presentació de les XI Jornades per a l’excel·lència es va celebrar el passat mes de juliol a la Diputació de Lleida en la que el president de la Diputació, Joan Talarn, va qualificar de “magnífica” l’elecció de la temàtica vinculada a la joventut i va subratllar que “cal fer aquesta reflexió sobre com podem ajudar a fer possible el projecte personal i professional dels joves i les joves i generar oportunitats perquè es quedin al Pirineu”.

L’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, va agrair el suport de la Diputació i per confiar en aquest esdeveniment que ja suma onze edicions a aquesta població del Sobirà. Finament, el president de les Jornades per a l’excel·lència, Jesús Montoliu, va destacar la singularitat de l’edició d’enguany per la implicació i participació dels i les joves en les pròpies Jornades per a l’excel·lència, ja que està mobilitzant desenes de persones en els processos participatius. “La veu dels joves és escoltada i ells i elles són els actors principals de les Jornades des de fa mesos”, i va afegir que també ho seran durant l’esdeveniment i després amb les propostes que en surtin. La previsió és rebre uns 200 Joves a Esterri d’Àneu.

