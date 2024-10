Arriba 'Intergeneracionalitat. Sumar diferents generacions per guanyar a l’empresa', el primer congrés sobre la diversitat generacional a l’esfera professional

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim dijous 24 d’octubre, arriba a la ciutat de Lleida “Intergeneracionaliat. Sumar diferents generacions x guanyar a l’empresa”, la primera jornada sobre intergeneracionalitat a l’empresa que analitzarà les relacions, les oportunitats i els reptes de coincidir en l’esfera laboral diverses generacions de la nostra societat.

Es tracta d’una proposta oberta al públic, organitzada per l’Associació Professional d’Empresàries de Lleida i Pirineus Ap!Lleida, la qual segueix la seva motivació d’esdevenir un referent en innovació i diversitat, i que entre altres es marca la fita de convidar al conjunt de l’empresariat i la ciutadania a debatre al voltant de temes d’interès estratègic com la diversitat, la salut mental o el càncer en l’empresa.

L'objectiu de “Intergeneracionaliat. Sumar diferents generacions x guanyar a l’empresa” és reunir persones de diferents edats i perfils per explorar com la col·laboració intergeneracional pot impulsar solucions innovadores als reptes actuals. Les persones interessades en assistir en aquesta cita ja poden fer la seva inscripció a través del lloc web d’Ap!Lleida. L’assistència a aquesta trobada tindrà un preu de 25 € (públic general), 5 € estudiantat i gratuïta per a les sòcies d’Ap!Lleida.

David Cerdá, un conferenciat de luxe

La jornada comptarà amb un esdeveniment central, que és la conferència de l’economista, filòsof i empresari David Cerdá, director d’Strategyco i autor de nou llibres, com ara Ética para valientes, el honor en nuestros días (2022) i El dilemo de Neo, ¿cuánta verdad hay en nuestras vidas? (2024).

Entre d’altres aspectes, Cerdá es expert en gestió empresarial de persones, ètica i lideratge a l’esfera de l’empresa. En la seva aportació, Cerdá parlarà sobre el talent sènior, la formació continua en habilitats genuïnament humanes, els punts de trobada de fins a 5 generacions a més de robots als equips de treball, i el nous lideratges davant d’aquestes noves regles del joc. També explicarà la seva visió sobre com les diferents generacions poden treballar conjuntament per aprofitar les noves tecnologies i, alhora, preservar els valors i coneixements tradicionals que no caduquen.

La taula rodona

Aquesta jornada, a més a més, comptarà amb una taula rodona en la qual hi intervindran perfils professionals estratègics que materialitzen aquesta diversitat empresarial de l’actualitat. Comptarà amb la intervenció de l'antropòleg Carles Feixa, doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona i Honoris Causa per la de Manizales (Colòmbia), especialitzat en l'estudi de les cultures juvenils amb investigacions sobre el terreny a Catalunya, Mèxic i Colòmbia. També, la de l'experta en marketing Ester Terés, qui treballa actualment a EXTENSIONmania, portal especialitzat en comunicacions corporatives, branding i consultoria estratègica; la creadora de contingut i estudiant de comunicació Marina Pérez (@marinadorqueguai_) i Xavier Moreno, director corporatiu de recursos humans de bonÀrea.

Sobre Ap!Lleida Associació sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de ser un punt de trobada entre empresàries, directives, professionals i emprenedores. Actualment, integra a més de 150 sòcies i es projecta com el lobby empresarial femení de les terres de Lleida i Pirineus.



Ap!Lleida vol convertir-se en el punt de trobada femení indispensable en la cerca d’oportunitats professionals, i un espai principal des d’on millorar i liderar el conjunt del teixit empresarial lleidatà.



Entre les activitats que organitza, destaquen els Premis Ap!Lleida, que reconeixen el talent de dones professionals de diversos àmbits professionals, i el Sopar Solidari, que destina la seva recaptació a una entitat social del territori.