BonÀrea impulsa projectes educatius pioners que potencien les capacitats digitals de l'alumnat

Des de fa més de 65 anys bonÀrea fa palès un ferm compromís amb el territori i l’entorn rural. Un compromís que es reflecteix en iniciatives de responsabilitat social corporativa (RSC) com el projecte educatiu La Llavor. Liderat per bonÀrea i Caixa- Guissona en col·laboració amb l’Ajuntament de Guissona i Robotix, La Llavor naixia el 2020 amb un clar objectiu: millorar l’atractiu de Guissona com a municipi de talent, creativitat i tecnologia fent ús de la metodologia Lego Education. En aquest sentit, pretén potenciar les capacitats digitals i habilitats del segle XXI relacionades amb les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (matèries STEAM) dels alumnes escolaritzats a Guissona.

Expansió Forma més de 1.600 escolars a Guissona, Agramunt, Ponts, Torà i Santa Coloma de Queralt

Si bé engegava motors al municipi amb 1.100 alumnes, l’èxit animava a expandir el projecte a localitats properes. Tant és així que des del curs 21/22 també està present a Agramunt, amb més de 280 alumnes i des d’aquest mateix curs, a Ponts, Torà i Santa Coloma de Queralt, de manera que atén a més de 1.600 nens i nenes. Tots ells gaudeixen de 30 a 60 hores a l’any de pràctica per al desenvolupament d’aquestes competències digitals.

Formació gratuïta, universal i dins el currículum escolar

A l’espai s’ofereix formació curricular gratuïta i universal a l’alumnat des d’infantil (I3) fins a ESO. D’aquesta manera es dona resposta a les necessitats recollides en la llei LOMLOE pel que fa a les competències digitals i científiques a diverses àrees, com ara el coneixement del medi natural, social i cultural, les matemàtiques i les llengües a primària; i les matemàtiques, tecnologia i digitalització i les llengües a secundària. Fet i fet, la metodologia impacta directament en altres habilitats com la comprensió lectora, la creativitat, l’esperit crític i el treball en equip.

Una tauleta de programació.BONÀREA

Per aconseguir que l’alumne sigui competent en el pensament computacional, i alhora brindar al professorat eines perquè pugui acompanyar-lo en aquest procés formatiu, La Llavor ha impulsat diverses accions. En són exemple la creació d’itineraris personalitzats, proves d’avaluació o la introducció d’un nou entorn d’aprenentatge (3er EP a ESO) que respecta el ritme de cada alumne. Quant al professorat, aposta per formar als equips docents en metodologies com el co-teaching, entre d’altres.

Distinció Va rebre el 2022 el reconeixement Innovació Social de l’Institut Cerdà

El futur és prometedor. Per aquest curs 2024-2025 preveuen implantar un espai maker, un espai de producció creativa adaptat amb eines i instruments que permetin als escolars aprendre, desenvolupar i aplicar diferents tecnologies. Així, hi trobaran robots, kits d’eines making, talladores làser o pantalles. Un altre repte és continuar fent arribar La Llavor a altres poblacions i centres del territori més proper. La Llavor,va rebre el 2022 el reconeixement Innovació Social de l’Observatori d’Innovació de Gran Consum a Espanya de l’Institut Cerdà.