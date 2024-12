El centenari aniversari d’una emblemàtica marca lleidatana: un segle de distinció catalana en la indústria làctia amb la marca El Castillo

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

El 1924, la família Castelló va iniciar una aventura empresarial que canviaria la forma en què es comercialitzava la llet fresca a Catalunya. Avui, 100 anys després, celebrem el centenari d’aquesta iniciativa que ha portat la llet del camp català a la ciutat sota la reconeguda marca El Castillo, convertint-se en un pilar fonamental de la nostra comunitat.

La història de la família Castelló és un testimoni de dedicació, innovació i compromís amb la qualitat, profundament arrelat en la cultura catalana. Des dels seus humils començaments el 1924, quan van començar a distribuir llet fresca directament des de les granges catalanes fins les llars urbanes, la família ha mantingut una visió clara: oferir productes lactis i d’alta qualitat.

El 1932, la família Castelló va llançar la seua marca comercial, El Castillo, que ràpidament es va convertir en sinònim de confiança i excel·lència en la indústria làctia catalana. Aprofitant la modernització de les tècniques agrícoles i la introducció de vaques lleteres, la família Castelló no només es va adaptar a aquests canvis, sinó que també va liderar el camí en la implementació de pràctiques sostenibles i d’alta qualitat en la indústria làctia.

En tren o camió, van atansar els habitants de la ciutat llet fresca procedent de les granges de Catalunya.G. CASTELLÓ

L’empresa va establir la seua base d’operacions a Mollerussa, una ubicació estratègica a causa de la seua proximitat a zones de producció de llet i a les seues excel·lents vies de comunicació per carretera i ferrocarril. D’aquesta manera es va transformar en la central lletera més grans de Catalunya, contribuint significativament el desenvolupament econòmic del Pla d’Urgell. I, malgrat els avatars empresarials, es manté en la mateixa planta històrica, ja dins de Lactalis, que ha contribuït a la preservació i renovació d’una marca emblemàtica.

Evolució S’ha adaptat als canvis tecnològics, preservant la seua identitat catalana

Al llarg dels anys, l’empresa ha evolucionat, adaptant-se als canvis tecnològics i a les demandes del mercat, però sempre mantenint els seus valors fonamentals i la seua identitat catalana. Avui dia, la marca El Castillo és un referent en la indústria làctia de Catalunya. La celebració del centenari de la família Castelló no només és un moment per reflexionar sobre el passat, sinó també per mirar cap al futur amb esperança i determinació. L’empresa segueix compromesa amb la seua missió de portar productes lactis de qualitat a cada llar catalana sota la marca El Castillo, i espera continuar sent un referent a Catalunya per molts anys més.

Alguns productes que integren la gamma actual.