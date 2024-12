El Fem Sectors es consolida i dona a conèixer les professions a més de mil alumnes del territori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida (COELL) ha consolidat enguany el seu projecte Fem Sectors, que compta amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i ha donat a conèixer les professions de vuit sectors productius i de serveis a més de mil alumnes d’onze instituts del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Jussà i la Vall d’Aran. El president de COELL, Josep M. Gardeñes, ha destacat que "l’abast del projecte creix en cada edició. En aquesta ocasió, s’ha arribat a 200 alumnes més que en el 2023 i a tres instituts més que en l’edició anterior, i per a l’any que ve ja preveiem que podrem arribar a altres centres i territoris".

Segons ha dit Gardeñes en l’acte de cloenda del Fem Sectors celebrat avui, "aquest creixement també el trobem en l’interès que desperta el projecte en altres organitzacions que es decideixen a col·laborar-hi activament" com és el cas de l’Agrupació Empresarial del Pla d’Urgell (Agrupem) i de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció. "I és normal. Les empreses necessitem cobrir llocs de treball i no ho podem fer si no animem els joves a treballar en sectors productius i de serveis", ha afirmat Gardeñes. Es dona el fet que aquests llocs de treball cada vegada estan més tecnificats "i apareixen nous perfils laborals relacionats amb la bioeconomia i la sostenibilitat que requereixen que administracions i empreses actuïn conjuntament i ràpidament per donar resposta a les necessitats de la nostra societat", ha explicat.

Per la seva part, el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha subratllat la importància del projecte Fem Sectors ja que representa una aposta decidida per connectar els joves amb les necessitats del mercat laboral i ajudar-los a descobrir oportunitats professionals que sovint desconeixen. “Des de la Diputació de Lleida continuarem donant suport a iniciatives com aquesta, que contribueixen a construir un territori més preparat, amb joves formats i empreses enfortides gràcies a la col·laboració de tots els agents implicats”.

"Entre els reptes més importants, trobem la necessitat de poder satisfer les demandes de les famílies que volen més informació sobre les professions per poder orientar als seus fills i filles; la dels centres de poder orientar millor el seu alumnat, i la de les empreses de poder-se sumar a aquest donar a conèixer què fan i com treballar en el seu sector", ha exposat en les seves conclusions la gerent de COELL, Esther Pagano. "Per això, estem treballant en un microsite que ha d’anar evolucionant per donar resposta a tots els agents implicats en la presa de decisió de futur dels nostres joves", ha destacat Pagano.

En l’acte de cloenda també hi han intervingut Josep Maria Mayoral del Grup Nayox; Carlos Teixiné, gerent de l’empresa Teixiné Automoció; Anna Hernández, cap d'estudis d’Innovació FP de l’Institut Torre Vicens, i Rebeca Ioana Voican, alumna de l’Institut Torre Vicens. Han aportat les seves experiències en les trobades i han explicat què els ha significat participar en el Fem Sectors. Han coincidit a assenyalar la importància de fer arribar el missatge sobre les possibilitats de futur del jovent de poder-se desenvolupar professionalment en els sectors productius i de serveis. "Iniciatives com aquesta són molt importants per trencar barreres i animar més noies a entrar en sectors com el de la Construcció", ha dit Rebeca Ioana Voican referint-se a l’opció que ella ha escollit després haver escoltat una de les xerrades d’una empresa convidada en el programa.

El Fem Sectors del 2024, que aquest any ha tingut per lema “Uneix-te”, ha continuat oferint xerrades i visites a empreses, així com l’assistència a la fira d’instal·ladors Efintec a Barcelona i la de construcció Rebuild a Madrid. L’objectiu del projecte és dignificar i millorar la visió que tenen els joves i les seves famílies sobre els sectors productius i de serveis, i donar a conèixer les oportunitats laborals. L’alumnat participant en el Fem Sectors d’enguany cursa 4t d’ESO o Cicles Formatius a l’INS Caparrella, IES Ronda, INS Castells dels Templers, IES Maria Rúbies, INS Torre Queralt i INS Torre Vicens de Lleida, IES Costafreda de Tàrrega, IES de la Pobla de Segur, IES Terres de Ponent i IES La Salle de Molleruesa, i INS d’Aran de Vielha.

Altrament, l’empresariat i les empreses que han anat als centres a ensenyar què fan i per què val la pena treballar en el seu sector han estat 26: Montse Cerqueda de Teixidó Associats, Albert Salvia Dissenyador d’Interiors, Montse Borniquel de Fustes Borniquel, Lourdes Biosca de B-Biosca, Agustí Roure de Sarmi, Òscar Ortega de bTactic, Pilar Pallàs de Construccions Pallàs, Xavier Ferrer de Climatitzacions Saufer, Núria Cervós de Cervós Construcció, Isaura Romà de Romà Infraestructures, Milagros de la Iglesia de Tu Balans, Albert Mas de Vunkers IT Experts, Irene Rubio del Group Saltó, Santi Fulla de Manfulla Serveis, Nàdia Elcacho de Nàdia Elcacho Centre d’Estètica, Josep M. Mayoral del Grup Nayox, Carlos Teixiné de Teixiné Automoció SL, Joan Saez d’Original Tec, Maribel Morato d’Estètica Maribel Morato, Ana Velasco d’Escalimetre, Autansa 3000, Josep Ramon Pons d’Arcusin, Erik Garcia de Nubulus, Enric Gràcia i Sandra Arenas de Talentea, Marisol Fernández de Sorigué, Marta Montserrat de Pons&Montserrat.