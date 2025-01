Caixa Rural reforça el seu suport a la internacionalització de les empreses

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Conscient de la importància de l’expansió internacional per al creixement i la competitivitat de les empreses, Caixa Rural ofereix un conjunt de serveis especialitzats per a impulsar la internacionalització dels negocis dels seus clients.

Els experts en comerç internacional de Caixa Rural ofereixen donen orientació professional quant a la planificació i execució d’estratègies d’expansió, incloïen estudis de mercat i anàlisis de viabilitat; i accés a un portal de negoci internacional amb eines innovadores per agilitzar transaccions amb l’exterior, garantint la seguretat i eficiència en totes les operacions financeres.

Aquestes solucions potencien a les empreses que busquen expandir-se a nous mercats, garantint el suport financer i estratègic.

També ofereix productes i serveis per operar en el mercat de divises amb condicions competitives adaptades a les fluctuacions del mercat; i informació financera específica i d’interès de mercats internacionals dels diferents sectors.

En opinió de María Pérez, responsable de Negoci Internacional de Caixa Rural, “desenvolupar una adequada gestió del risc de tipus de canvi és bàsic per a qualsevol empresa que estigui immersa en un procés d’internacionalització, ja que, com hem vist al 2024, esdeveniments geopolítics com el conflicte a Pròxim Orient, la guerra d’Ucraïna o les eleccions nord-americanes han impactat de manera molt rellevant en monedes com el dòlar assolint valors propers a la paritat en la seva cotització respecte a l’euro”.

Per això, des de Caixa Rural, s’ha incrementat en més d’un 10% el volum gestionat en cobertures de divises respecte a l’exercici anterior permetent a les empreses assegurar el contravalor en euros que hauran que pagar a venciment als seus proveïdors o l’import en euros que rebran dels seus clients per evitar possibles fallides a la seva compta de resultats per fluctuacions indesitjades de la divisa.