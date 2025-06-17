En col·laboració amb Cámara de Comercio de España
"Kit Consulting va actuar com una brúixola. Ens va ajudar a entendre les nostres fortaleses i debilitats des d’una perspectiva digital"
Encara que l’ajuda de Kit Consulting ja ha tancat el termini de sol·licitud, ha concedit ja més de 17.400 ajuts. És el cas de Academia Newton Formación que ha confiat en Kit Consulting per transformar la seua operativa interna i enfortir la seua estructura digital.
Al cor de Galícia, concretament a Vilalba (Lugo), es troba Academia Newton Formación, un centre de formació professional que ha sabut reinventar-se amb els anys. Fundat amb la vocació de ser un espai de suport escolar i universitari, avui s’ha convertit en un referent educatiu que no només forma, sinó que innova. El seu últim pas estratègic: acollir-se a Kit Consulting, el programa del govern d’Espanya, gestionat per Red.es, per avançar en la seua digitalització de forma estructurada i eficaç.
“Som una empresa que va nàixer amb esperit de millora constant. Ens hem transformat des dels nostres inicis, i la digitalització forma part natural d’aquesta evolució”, afirma José Ángel Fraga, director de l’acadèmia. I és que en un entorn on els canvis tecnològics marquen el ritme, Newton Formación ha comprès que mantenir-se estàtic no és una opció.
Un camí que va començar amb Kit Digital
La digitalització no va arribar de cop. Com moltes altres pimes, Newton Formació va començar el seu procés de transformació a través de l’Kit Digital, el primer programa nacional que oferia ajuts per enfortir la presència digital de petites empreses i autònoms. “Amb Kit Digital vam fer els primers passos. Construïm la nostra identitat online i comencem a digitalitzar alguns processos bàsics. Però sabíem que això era només el principi”, explica Fraga. Com Newton Formación hi ha moltes altres empreses que s’han acollit als dos ajuts. De fet, en el dia d’avui, el 82% de les empreses que són beneficiaris de Kit Consulting ho són també amb Kit Digital, el que demostra la confiança en la gestió de Red.es.
Gràcies a aquesta experiència prèvia, l’empresa va anar guanyant confiança i coneixement. “Una vegada que veus el potencial que té la tecnologia per millorar el teu negoci, no hi ha tornada enrere. Per això, quan vam conèixer Kit Consulting a través de publicitat d’assessors digitalitzadors, no ho dubtem. Era el següent pas lògic”.
Del tàctic a l’estratègic: entra Kit Consulting
Kit Consulting proposa un enfocament integral i estratègic, amb serveis d’assessorament professional, personalitzat i especialitzat per a la pime en diferents àrees clau: intel·ligència artificial, vendes digitals, anàlisi de dades, processos de negoci, ciberseguretat, etc.
En el cas de Newton Formació, el servei elegit va ser el d’assessorament 360 en transformació digital i processos de negoci, una combinació pensada per reorganitzar la seua estructura interna i adaptar el seu model formatiu als reptes actuals. “Volíem anar més enllà de tenir un web bonic o una xarxa social activa. Necessitàvem revisar com treballem, com ens comuniquem amb l’alumnat i com podem guanyar eficiència sense perdre qualitat”, assenyala Fraga.
Durant les sessions d’assessorament, el paper de l’assessor digital va ser clau. “Va actuar com una brúixola. Ens va ajudar a entendre les nostres fortaleses i debilitats des d’una perspectiva digital. No es va tractar d’aplicar solucions genèriques, sinó de dissenyar un full de ruta personalitzat, realista i amb sentit per a la nostra empresa”, destaca el director de newton Formació.
Una transformació amb impacte en el dia a dia
El procés no ha estat només teòric. Arran de l’assessorament, Newton Formació està implantant una nova eina digital de gestió comercial i productiva, que permetrà automatitzar tasques, reduir errors, millorar la traçabilitat dels processos formatius i reforçar l’experiència de l’alumne.
“Som en la recta final de la implementació, ajustant detalls. Però ja notem una gran diferència en com abordem la gestió diària”, comenta Fraga. “Des de la captació de nous alumnes fins la planificació de cursos o el seguiment acadèmic, tot estarà més alineat, més centralitzat i més ben mesurat. I això redunda en una qualitat més gran del servei que oferim”.
Aquesta eina no només millorarà la productivitat de l’equip intern, sinó que també facilitarà la presa de decisions basada en dades i permetrà escalar el negoci sense perdre el control operatiu. “La transformació digital no és només tecnologia. És un canvi cultural, una forma diferent de treballar, de col·laborar i de pensar en el futur”, afegeix.
Un programa pensat per facilitar l’accés
Un dels aspectes que més ha valorat newton Formació és com d'àgil i accessible que resulta el procés de sol·licitud del bo de Kit Consulting. “Ens va sorprendre gratament com de senzill que va ser. La filosofia de ‘zero papers’ és real. Tot el tràmit es pot fer online, amb temps raonables i sense una burocràcia asfixiant,” explica Fraga.
Aquest enfocament ha estat possible gràcies que Kit Consulting compta amb un sistema de gestió automatitzat, avalat per tecnologies d’intel·ligència artificial i robotització. Això permet reduir els terminis de concessió, millorar la revisió de justificacions i facilitar que les pimes puguin centrar-se en l’important: millorar el seu negoci.
L’ajut econòmic que ofereix el programa és significatiu: fins 24.000 euros en assessorament digital especialitzat, en funció de la mida de l’empresa. En el cas de Newton Formació, com pime de menys de 50 empleats, van accedir a un bo de 12.000 euros, que van poder destinar al servei més adaptat a les seues necessitats.
A més de l’agilitat en la tramitació, amb Kit Consulting, Red.es ha continuat innovat i ha posat en marxa, per primera vegada, una plataforma d’intel·ligència artificial que servirà de suport i suport en el procés de verificació de les justificacions i que permet reduir un 80% els temps de la revisió passant de tardar 5 hores a 90 minuts.
Continuar amb la digitalització
Lluny de veure aquest procés com una cosa puntual, a Academia Newton Formación ho consideren una etapa fundacional. “Això no acaba aquí. Hem establert les bases per continuar digitalitzant la nostra empresa en fases futures. L’important és que ara tenim una visió clara, un rumb definit i una cultura més oberta al canvi,” afirma el director.
Encara que l’acadèmia ja contemplava algunes millores abans de conèixer el programa, l’ajuda de Kit Consulting va ser determinant per accelerar la presa de decisions. “És com si tinguessis la idea, però no les eines ni els recursos per executar-la. Aquest programa et dona ambdós. I això marca la diferència”, afegeix.
I tot i que encara estan en plena fase d’implementació, Fraga assegura que els efectes ja es deixen sentir. “Tenim més ordre, més focus, més capacitat d’anàlisi. És com passar de pilotar un vaixell a rem a manejar un veler ben equipat”, resumeix entre rialles.
Una recomanació per a altres empreses
Amb l’experiència encara recent, Fraga es mostra convençut que altres pimes, especialment del sector educatiu, haurien de considerar aquesta oportunitat. “No es tracta només de pujar al carro de la digitalització perquè és el que toca. Es tracta d’utilitzar la tecnologia per fer millor el teu treball, per alliberar temps, reduir errors i connectar millor amb el teu client,” explica.
El seu consell és clar: “Abans de començar, dedica temps a definir les teues metes. Què vols millorar? Com ho mesuraràs? I, sobretot, involucra el teu equip des del primer dia. Que sentin que això no és un caprici de direcció, sinó una millora per a tothom. Sense aquest compromís, la transformació es queda a mitges”.
Sobre Kit Consulting
Kit Consulting és un programa d’ajuts del Govern d’Espanya, gestionat per Red.es, per a la contractació de serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitzat per a pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats. Compta amb un pressupost de 300 milions d’euros i està finançat per la Unió Europea a través dels fons europeus NextGenerationEU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Kit Consulting a més, compta amb la Cñamara de España com a entitat col·laboradora.
El termini de sol·licitud ja està tancat, va finalitzar el passat 31 de març, però ha tingut molt bona acollida. Fins ara s’han concedit més de 17.400 ajuts d’aquest programa el que equival a més de 243 milions d’euros.
Si vol obtenir més informació pot consultar la pàgina www.acelerapyme.es, als telèfons 900 223 322 (Si ets pime sol·licitadora), 900 903 595 (Si ets Assessor Digital) o al formulari habilitat aquí.