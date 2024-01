Jordi Pujol, en plena forma

Creat: Actualitzat:

El 9 de juny complirà 94 anys, però l’expresident Jordi Pujol està en plena forma. La Casa del Llibre de Barcelona va acollir dimarts la presentació del llibre Urgell. La febre d’aigua, de Vicenç Villatoro, i allà hi havia Pujol, a primera fila. Villatoro va explicar que des que va saber que estava escrivint un llibre sobre el Canal d’Urgell, cada vegada que se’l trobava li preguntava com el tenia. A l’acabar l’acte, l’expresident es va atansar a felicitar l’autor i els presentadors de l’acte: el poeta i crític Sam Abrams i la directora de SEGRE, Anna Sàez . “Segui, segui”, li va demanar. “I vostè, qui és?” Pujol, que coneix mig país, va ser conscient que se li havia escapat el relleu al capdavant de la direcció de SEGRE . Però de nou una exhibició: “Llavors vostè no és de Lleida, és de la Granja d’Escarp!”