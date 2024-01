La UAB va ser la més ràpida

Creat: Actualitzat:

El conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, va presidir ahir la clausura dels 50 anys de l’actual ETSE A de la UdL, Agrònoms per a qui ja tenen una edat (Nadal va proposar encarregar un estudi semàntic sobre l’evolució del nom). I com que ell té molta mili política, va explicar que en la seua època com a director del Col·legi Universitari de Girona, Lleida i Girona es disputaven la carrera de Veterinària i no van veure venir la Universitat Autònoma de Barcelona, que se la va ficar a la butxaca. Per cert, que el conseller, que de protocol en sap molt, va dir que la primera autoritat d’un municipi és l’alcalde, però a la Universitat mana el rector i que per això tancaria l’acte Jaume Puy. Això sí, va assegurar que va demanar permís a Fèlix Larrosa al trepitjar terreny municipal.