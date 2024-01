Mollerussa es reivindica

Creat: Actualitzat:

Amb més de 150 anys d’història, és innegable que la Fira de Sant Josep de Mollerussa és una de les fires agropecuàries més importants de Catalunya, i com a tal es reivindica. Ahir es va anunciar que la presència de tractors ja no serà biennal, sinó que hi haurà maquinària totes les edicions. Preguntat sobre si trenca l’acord per alternar-se amb la Fira de Sant Miquel de Lleida, l’alcalde va dir que no li corresponia a ell parlar de la segona fira del sector. Queda clar que la primera és la del Pla.

Amb ‘mono’ de mòbil

Ahir al sortir de classe vam preguntar a estudiants de Secundària com porten la prohibició de mòbils als instituts i ens va costar que ens paressin una mica d’atenció perquè estaven atrafegats amb el seu estimat mòbil