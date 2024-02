Tribut a la padrina

Creat: Actualitzat:

Cal Xirricló de Balaguer és un restaurant que va obrir el 1954 i està regentat des d’aleshores per la saga de la família Molins. El que al principi era un establiment tan sols de tapes i menjar casolà és avui un local top de cuina d’autor, però que conserva alguns plats d’aquells que antigament els van fer famosos a tota la comarca i molt més enllà, com els callos de l’àvia. De ben nascut és ser agraït i diu molt, i bé, de Francesc Molins que mantingui aquest plat com a tribut als que el van precedir. A més, l’oferta gastronòmica de la capital de la Noguera ja pot deixar per a la història la frase popular que assegurava que “si vas a Balaguer, esmozar primer”, perquè la bona cuina local que va promocionar Josep Maria Morell ja té molta i variada oferta.