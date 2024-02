Creat: Actualitzat:

L’expressió despectiva que va utilitzar el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre, en l’interrogatori realitzat a l’exdirigent de CDC Víctor Terradellas per referir-se a la decisió de Carles Puigdemont de no fer efectiva la DUI i marxar a l’exili, com que va cagar-se a les calces (en el sentit que va acovardir-se), pot semblar actualment desfasada o masclista, perquè els homes no utilitzen calces, sinó calçotets, però en realitat la frase és lingüísticament adequada. Abans els pantalons en català es denominaven calces, malgrat que a dia d’avui només s’utilitza ja calça curta per definir uns pantalons curts, sobretot en llenguatge esportiu. Ara Aguirre l’ha tornat a posar de moda i la seua verborrea sobre l’expresident de la Generalitat li pot costar ser reacusat en el cas.