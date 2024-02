Sempre amb els pagesos

Creat: Actualitzat:

Sobra dir que aquest diari comparteix les reivindicacions dels agricultors i ramaders que aquests dies han sortit al carrer. Els seus interessos i els nostres són els mateixos: el progrés de les comarques de Ponent i el Pirineu i que tots puguem guanyar-nos la vida dignament.

Però això no exclou que hi hagi opinions diferents i que aquest mitjà, amb la pluralitat que té acreditada, pugui publicar-les. I igual com un dels nostres columnistes va escriure la seua manera de veure les tractorades, que per això existeix la llibertat d’expressió, els pagesos poden fer la rèplica.

Això sí, amb límits d’extensió, perquè ahir ens van enviar una bíblia sencera per resposta, tot i que es van prendre amb humor que els demanéssim reduir el text: “Sembleu Acció Climàtica. Retallades, retallades...