Al pas del cotxe de morts

Amb l’objectiu de conscienciar els conductors, el Servei Català de Trànsit ha iniciat una campanya efectista per prevenir dels greus riscos que suposa conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Per això, compten amb dos cotxes de morts que amb el lema de la campanya Dalt del cotxe, 0'0 recorren Catalunya. Ahir, un d’aquests vehicles es va passejar per Lleida ciutat i, al seu pas, vam veure alguns ciutadans senyant-se.