El karma del mosso

L’agent dels Mossos detingut ahir per presumpte blanqueig de capitals i relació amb el narcotràfic va ser el que va denunciar els caps de la policia catalana de Lleida el 2017, qüestionant el seu compliment del deure durant l’1-O, la qual cosa els va costar ser imputats per la fiscalia de Lleida. Tots van ser finalment exonerats i es dona la circumstància que ahir van portar pres aquest presumpte agent corrupte a la comissaria de Mollerussa, l’actual cap de la qual és un dels denunciats per aquest policia.