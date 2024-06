A la tercera va a la vençuda, Salvador Illa: Lleida és Lleida

Creat: Actualitzat:

La tercera és la bona. El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, va tornar ahir a Lleida acompanyant la candidata a les europees, Laura Ballarín, i per fi es va referir a la nostra ciutat i demarcació amb la toponímia legal i corresponent després de la recuperació democràtica: Lleida, capital de Ponent, de la Terra Ferma o de l’oest de Catalunya, com vostès prefereixin o com més els agradi, però Lleida.

Termes de Remolins

Una de les proves de la passada selectivitat de l’assignatura de Llatí, llengua i cultura llatines, incloïa un fragment d’una notícia de SEGRE sobre les termes romanes de Remolins, que per als alumnes de Lleida pot ser fàcil, però no tant per als de Barcelona o Girona...