Salvador Illa torna a equivocar-se i es refereix a Lleida com a 'Lérida'

Salvador Illa hi ha tornat. Després d'encendre la xarxa social X (Twitter) durant la campanya electoral per a les eleccions a Catalunya en referir-se a Lleida com a Lérida, ara hi ha tornat.

Fa just un mes Salvador Illa s'equivocava en un acte amb Pedro Sánchez, a Santa Coloma de Gramenet, dient que “Que sepas, Pedro, que desde Santa Coloma como desde Lérida o Sabadell y desde todos los rincones del socialismo catalán estamos contigo.” La xarxa social es va omplir de missatges criticant que Illa utilitzés un topònim que va deixar de ser oficial fa dècades.

Llavors el candidat a president de la Generalitat va assegurar que l'equívoc era culpa del cansament de la campanya, que "va ser un lapsus pel cansament, Lleida és Lleida"

Doncs ara hi ha tornat. I ho ha fet en condicions similars: campanya electoral (per a les apassionants europees) i amb un polític de Madrid al costat, en aquest cas Teresa Ribera, candidata del PSOE per a les eleccions europees de diumenge vinent i ministra de Transició Ecològica. Amb més inri, ha passat a la mateixa ciutat de Lleida, concretament al Parc de l'Aigua.

El socialista Illa va tornar a referir-se a Lleida com a Lérida, a l’assegurar que sense la Unió Europea “no podrem resoldre els problemes dels ciutadans de Lérida [sic], Catalunya i Espanya”.

En l'equívoc de les eleccions catalanes els rivals hi van sucar pa: ERC feia camisetes amb el lema "Es diu Lleida", Aragonès l'acusava d'igualar Ciutadans, Puigdemont deia que menystenia el català, Abella que allò reflectia "el que som per al PSC" i Manel Solé, d'Impulsem, deia que "un candidat que vol presidir la Generalitat i representar tots els catalans no pot dir Lérida".

Val a recordar que Lleida és la denominació oficial a tot Espanya des de l’any 1992. I que Lérida és una bonica ciutat de Colòmbia, situada al departament de Tolima, que té 17.500 habitants, i que el seu gentilici és leridense. Abraçada fraternal als leridenses.