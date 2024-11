Broncano i Lleida

Creat: Actualitzat:

Broncano deu tenir algun amic a Lleida perquè ja són diverses les ocasions en què ens cita. L’altre dia en els Ondas va assegurar que li agradaria fer un programa des de Lleida per a TV 3 i dijous passat, just abans d’obrir la caixa dels trons contra El Hormiguero i les seues pressions perquè el campió del món Jorge Martín no sortís abans a La Revuelta, un dels seus còmics, Pablo Ibarburu, va assenyalar que la separació d’Espanya i Catalunya depèn d’un pols entre Santiago Abascal i Lleida.

Consellers muts a Lleida

Comencem a estar ja una mica farts que els consellers i les conselleres que visiten Lleida no vulguin atendre els mitjans de comunicació. Hi tenen tot el dret, però llavors no cal fer públic que venen.