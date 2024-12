Pedro Sánchez a Cerler

Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seua família han escollit l’estació aragonesa de Cerler per passar uns dies de descans esquiant en aquestes festes nadalenques. Sánchez és aficionat a l’snowboard i se’l va veure en pistes a primera hora del matí, acompanyat de Begoña Gómez, i del seguici de seguretat. El president té amics personals tant a la Vall de Benasc com a la Val d’Aran.

Amb croissants inclosos

Els periodistes van pensar que es tractava d’una innocentada, convocar una roda de premsa un diumenge al matí en plenes festes nadalenques. Però no, era cert, com a prèvia del partit de l’Hiopos Lleida a València, i per compensar el dia i l’hora (9.40) el club va oferir croissants.