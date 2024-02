Romanços en viu i en directe

Creat: Actualitzat:

Vivim en un món, mediàticament parlant, tan dominat per les xarxes socials que arriba un moment en què un ja no sap si el que s’hi explica és cert o no. Ara mateix, en el candeler dels programes de Mediaset (Así es la vida, TardeAR, Fiesta o Socialité) figura en lloc preeminent el rotllet entre Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos, d’ampli currículum sentimental malgrat la seua encara curta edat, i Carlo Constanzia, fill de Mar Flores i del comte Carlo Costanzia di Costigliole (del qual ja està separada fa anys), amb també un ampli historial que, ara mateix, està en règim obert en un centre d’inserció social. És curiós el cas perquè ella és tertuliana fixa en alguns d’aquests programes i juga a embolicar la troca sobre el tema reclamant respecte als seus companys de plató. Ell ni nega ni desmenteix, però assegura que no parlarà de la seua vida privada quan no fa ni un mes que va estar al ¡De Viernes! criticant la seua mare. I després hi ha aquesta foto, suposadament robada, en una revista. Però fixin-se bé en el seu ull. Sospitós, oi?