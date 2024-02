Un fitxatge top

Creat: Actualitzat:

Encara no ha acabat la quarta edició d’El Desafío, líder intractable la nit dels divendres, quan el concurs d’Antena 3 ja ha començat a escalfar motors per a la cinquena, que començarà a gravar-se (el programa no és en directe, sinó que s’emet convenientment editat) abans de l’estiu. I ho ha fet a bombo i platerets filtrant ja el nom d’una de les concursants que significarà un abans i un després en la història de la televisió d’aquest país. Es tracta de Victòria Frederica de Marichalar i Borbó (Madrid, 2000). Serà la primera vegada que una descendent directa dels Borbons concursarà en un espai de reptes i habilitats. Victòria Frederica, recordwoman de posats en photocalls i passarel·les, és filla de la infanta Elena; neta, per tant, de l’emèrit, i neboda del rei Felip VI. Diuen que a Zarzuela l’anunci no ha agradat gaire, i a la seua mare, menys, però sens dubte el seu caixet serà altíssim –no fa les coses a la babalà–, encara que el premi que es guanya al xou anirà a parar a entitats benèfiques. Per cert, El Desafío és de la productora de Pablo Motos.