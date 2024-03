Se’ls veu el llautó

Creat: Actualitzat:

Posem-nos en situació. Al voltant de les dos de la matinada (que ja són hores) de dijous a divendres. Finalíssima de Gran Hermano Dúo. Marta Flich, la presentadora, crida els dos finalistes, Lucía i Asraf, per dir el nom del guanyador després d’hores de tenir les línies obertes perquè el personal voti. Pausa dramàtica. Mà a l’orellera. Cara de desconcert. I l’anunci: “No direm el nom del guanyador per un error tècnic en el sistema d’escrutini.” I tot seguit ho emplaça tot a una nova gala, com si fos un bonus, per diumenge (per ahir, vaja). Ah! I que les línies seguirien obertes perquè els espectadors continuïn apostant per un o un altre candidat. Home, sense ànim de ser malpensats, tot plegat fa pudor de socarrim! I més coneixent com les gasten a Mediaset per guanyar audiència, i més encara després de saber que en aquells moments l’audiència ja anava pel 18,7 i pujant. Però això no és tot. El tema de mantenir les línies obertes fins diumenge no era cert, perquè la nova final s’havia gravat 24 hores abans, dissabte. Glups!