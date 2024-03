Si és que es veia venir

Creat: Actualitzat:

Ja havíem advertit aquí mateix que en qualsevol altra cadena, El mejor de la historia, després de caure en audiència fins a un 3,1 (ull viu, un 3,1!) divendres passat, no hauria durat ni un minut més en la graella. Però com que a TVE són com són, i només quedaven dos entregues més per finalitzar tal despropòsit, han optat per una solució salomònica: passar-lo del prime time al late night i així ahir a la nit es va poder veure l’última ronda eliminatòria al llindar de la mitjanit. El Greco, Clara Campoamor, Isabel II, Antoni Gaudí, Juan Ramón Jiménez i Santiago Ramón y Cajal aspiraven a estar a la gran final competint amb –el que s’ha de veure!– Mercedes Milá, Félix Rodríguez de la Fuente, Iker Casillas i Miguel Induráin. Els finalistes ja confirmats són Critòfol Colom (que per cert no era espanyol), García Lorca, Isabel I i Miguel de Cervantes. Paperot, sens dubte, per a Silvia Intxaurrondo, emergent estrella, amb la seua mania per dir sempre l’hora perquè es vegi que allò és en directe, compensat pel fet que la presentadora cobra 25.000 euros per programa.