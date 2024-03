Clara Campoamor no va vèncer

Creat: Actualitzat:

El col·lectiu del 8M no es va implicar amb prou entusiasme per impedir que la seua icònica finalista, Clara Campoamor, guanyés l’última de les semifinals d’El mejor de la historia de La 1, i va ser derrotada (58,2 a 42,8 dels vots) pel científic Santiago Ramón y Cajal, merescut guanyador per entrar en la finalíssima del fiasco de concurs (ahir, amb el seu trasllat al late night es va quedar amb un 5,3). Fins i tot reconeixent els mèrits del Premi Nobel espanyol, i atesa la proximitat amb la data, n’esperàvem una mica més. El problema, creiem entendre, és el mateix títol. Si en comptes d’“El millor” fos “El més influent”, la cosa potser hauria estat diferent, però clar, en aquesta segona opció, Franco hauria hagut de figurar perquè ningú no podria haver discutit el seu pes, encara que fos en el mal sentit, en aquest país al segle XX (influència que encara segueix, tot cal dir-ho) i s’hauria entès que, per citar un exemple, Iker Casillas quedés molt al davant d’un altre Nobel, Juan Ramón Jiménez. En fi, que qui tant va fer per les dones espanyoles es va quedar sense estar a la finalíssima.