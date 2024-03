S’ha de ser molt roí!

Creat: Actualitzat:

El DIEC defineix roí com una cosa de baixa qualitat, menyspreable. El concepte s’ajusta com anell al dit als continguts dels programes televisius, mal anomenats “del cor”, quan haurien de ser qualificats com de dissecció de vísceres. Ja sabem que el bonrotllisme (tret de promocions interessades) no hi té cabuda. S’és més de la maledicència i el fals rumor sense confirmar disfressat d’exclusiva. Són, com definia el mestre Jardiel Poncela, com les tenalles de Sòria: diàfanes a la superfície i tèrboles en el fons. Doncs bé, un exemple palmari de tot plegat l’hem tingut aquest cap de setmana passat a l’execrable Fiesta, de Telecinco, presentat per Emma García. Al maratonià espai li va caure amb candeletes la mort de l’actriu Sílvia Tortosa. Però en comptes de glossar les seues virtuts com a actriu, presentadora, cantant i compositora, es van centrar en el mal final que va tenir el seu matrimoni, mesos abans de la seua defunció, i en si el seu ex hauria d’anar o no al funeral, tenint en compte que ella no va anar al de la seua sogra. I així van estar minuts i més minuts.